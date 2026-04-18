Alarma para Gustavo Alfaro en Paraguay para el Mundial: la figura que salió lesionado y llorando

Alarma en Paraguay para el Mundial: la figura que salió lesionado y llorando

A dos meses del comienzo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, una figura de la Selección de Paraguay encendió todas las alarmas después de sufrir una lesión. En el marco del empate 2 a 2 entre el Tottenham y el Brighton por la fecha 33 de la Premier League de Inglaterra en casa de los "Spurs", Diego Gómez se vio obligado a salir del verde césped lesionado y entre lágrimas. Por supuesto, la imagen no tardó en trascender debido a que es una pieza importante para Gustavo Alfaro.

Diego Gómez salió llorando de la cancha y preocupó a Gustavo Alfaro en Paraguay de cara al Mundial 2026

El volante surgido en el Club Libertad que pasó por el Inter Miami de Lionel Messi se retiró del campo de juego con sólo 20 minutos en el reloj después de haber caído mal al saltar para cabecear una pelota. El DT del elenco visitante lo sacó de la cancha perdiendo así a un jugador clave. Tal es así que poco después llegó la apertura del marcador por parte del local, que más tarde se le escaparía la victoria sobre el final en los cinco minutos de adición.

En cuanto a los "Spurs" de Cristian "Cuti" Romero, empataron, no pudieron salir de la zona de descenso y siguen comprometidos en la Premier League. De hecho, tienen un total de 31 puntos producto de 7 triunfos, 10 derrotas y 16 empates quedando entre los tres últimos -que bajan a la segunda categoría. La buena noticia es que le quedan aún cinco fechas para recuperarse, aunque el West Ham (32) y el Nottingham Forest (33) todavía no jugaron sus respectivos compromisos y pueden alejarse.

Los números de Diego Gómez que lo llevaron a la Selección de Paraguay

Clubes : Libertad de Paraguay; Inter Miami de Estados Unidos y Brighton de Inglaterra.

: Libertad de Paraguay; Inter Miami de Estados Unidos y Brighton de Inglaterra. Partidos jugados :

: Goles :

: Asistencias :

: Títulos: Torneo Apertura 2022 y 2023 y Torneo Clausura 2023 con Libertad de Paraguay; Leagues Cup 2023 y Supporter's Shield 2024 con Inter Miami.

Diego Gómez salió lesionado y llorando a dos meses del Mundial 2026

El fixture de Paraguay en el Mundial 2026

Los encuentros de la "Albirroja" que dirige Gustavo Alfaro serían el sábado 13 o domingo 14 de junio, el sábado 20 y el viernes 26 en Los Ángeles, San Francisco, Seatlle (todos de Estados Unidos) o Vancouver (Canadá)

Los grupos del Mundial 2026