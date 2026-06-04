Delcy Rodríguez se reunió con Narendra Modi en India para impulsar la venta de petróleo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este jueves con el primer ministro indio, Narendra Modi, en el marco de una visita oficial a Nueva Delhi. El objetivo central de la comitiva de Caracas es asegurar un fuerte repunte en sus ventas de petróleo hacia el gigante asiático y consolidar los lazos comerciales entre ambas naciones.

Modi recibió a Rodríguez en la Hyderabad House, la sede oficial destinada a los encuentros bilaterales de alto nivel en la capital india. Tras el recibimiento protocolar, las delegaciones dieron inicio a las conversaciones formales destinadas a profundizar la asociación estratégica y dar un nuevo impulso a los acuerdos bilaterales de intercambio.

Rodríguez ya había viajado a la India en febrero de 2025, aunque en aquella oportunidad lo hizo en su antiguo rol de ministra de Petróleo. En esta ocasión, desembarcó en Nueva Delhi con el estatus de presidenta encargada y en un escenario internacional radicalmente distinto: las compras indias de crudo venezolano se reactivaron luego de la flexibilización de las sanciones estadounidenses, justo en medio de la severa crisis energética global desatada por el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Hasta abril, la India acumulaba casi un año sin adquirir cargamentos de crudo venezolano debido a los bloqueos económicos previos. Sin embargo, en el corto plazo Venezuela experimentó un vertiginoso ascenso comercial y se posicionó como su cuarto proveedor de petróleo a nivel mundial, ubicándose únicamente por detrás de potencias exportadoras como Rusia, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Esta nueva dinámica comercial responde a un drástico cambio de postura por parte de la Casa Blanca. La administración estadounidense comenzó a presentar el petróleo venezolano como una alternativa directa al crudo ruso, luego de que las fuerzas de Washington capturaran en enero pasado al presidente Nicolás Maduro y tomaran el control operativo de las ventas de hidrocarburos del país sudamericano.

Aunque el gobierno de Donald Trump prorrogó de forma temporal hasta mediados de junio una exención a las sanciones que pesan sobre el crudo de Moscú, la Casa Blanca presionó en repetidas oportunidades a Nueva Delhi para que reduzca de forma drástica esas compras a Rusia y vuelque su demanda hacia el Caribe.

Una agenda con foco en la refinación y las inversiones

La hoja de ruta de Rodríguez en suelo asiático incluye una parada estratégica en la localidad de Jamnagar, donde visitará la refinería de Reliance Industries, considerado el mayor complejo de refinación del planeta y un destino técnico ideal para procesar las características específicas del crudo extrapesado venezolano.

Asimismo, la delegación sudamericana tiene previsto trasladarse a Bombay para mantener reuniones con las autoridades del poderoso Grupo Tata y visitar la sede de la Alianza Solar Internacional con el propósito de explorar proyectos conjuntos en materia de energías limpias. De acuerdo con las pautas del Ministerio de Exteriores de la India, la visita diplomática de Rodríguez se extenderá hasta el 7 de junio e incluirá la revisión de convenios en áreas clave como comercio, inversiones, medicamentos, salud, transporte y energías renovables.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.