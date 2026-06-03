Cobolli derrota a Auger-Aliassime y asegura presencia de un italiano en final de Roland Garros

El italiano Flavio Cobolli celebra tras ganar su partido de cuartos de final contra el canadiense Felix Auger-Aliassime en el Abierto de Francia

Por Shrivathsa ​Sridhar

PARÍS, 3 jun (Reuters) - Flavio Cobolli tuvo un comienzo titubeante en ‌un miércoles marcado ‌por el viento y las condiciones climáticas adversas, pero finalmente se impuso al canadiense Félix Auger-Aliassime, cuarto cabeza de serie, por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4, ​logrando así ⁠su primera clasificación para las ‌semifinales de Roland Garros.

Tras ⁠un intercambio inicial ⁠de breaks, Auger-Aliassime rompió el servicio de su rival en el décimo ⁠juego para llevarse el primer ​set, tras lo cual ‌se cerró el ‌techo de la pista Philippe ⁠Chatrier.

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Cobolli, uno de los tres italianos que seguían en el cuadro masculino tras la prematura ​eliminación ‌de Jannik Sinner, remontó un 1-3 en contra en el segundo set gracias a la repentina mejora de las ⁠condiciones de juego.

Tras igualar el partido, el décimo cabeza de serie subió la intensidad en el séptimo juego de la siguiente manga y se colocó a solo un set ‌de su primera aparición en las semifinales de un Grand Slam.

El jugador de 24 años se golpeó el pecho cuando se adelantó ‌en el cuarto parcial y acabó asegurándose cómodamente la victoria. Ahora se ‌medirá al ⁠ganador del duelo entre sus compatriotas Matteo Berrettini ​y Matteo Arnaldi, garantizando la presencia de un italiano en la final.

(Editado en español por Carlos Serrano)