Inversión en salud pública: el HAC de Formosa celebró un hito en prestaciones en el primer cuatrimestre del 2026

Por decisión del Gobierno de Formosa y por la sostenida inversión en salud pública, el Servicio de Medicina Física y Área Kinesiología del Hospital de Alta Complejidad “Presidente Juan Domingo Perón” de Formosa alcanzó un hito en prestaciones de salud de kinesiología durante el primer cuatrimestre del año. Con más de 8.200 pacientes consolida su rol en la atención integral y la recuperación funcional de pacientes de todo el territorio.

Las prestaciones abarcaron consultas en consultorios externos, actividades en gimnasio terapéutico e intervenciones en internación de sala general, en la que se alcanzó diferentes áreas vinculadas a la rehabilitación y al tratamiento de diversas patologías.

Actualmente, el servicio cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por licenciados en Kinesiología, profesionales de Enfermería, profesores de Educación Física, auxiliares y personal administrativo, que trabajan de manera coordinada para garantizar una atención de calidad.

Detalles del programa

Entre los programas que se desarrollan se encuentran los de rehabilitación cardiovascular y pulmonar, neurología, traumatología, reumatología y patologías de columna. Todos ellos funcionan bajo protocolos específicos que permiten asegurar estándares de calidad y seguridad en la atención de los pacientes.

Uno de los avances incorporados este año fue la llegada de una especialista en Fisiatría, lo que permitió fortalecer la capacidad de respuesta del área. La profesional atiende pacientes con turnos programados, consultas espontáneas y realiza intervenciones en personas internadas que requieren evaluación, tratamiento y seguimiento de equipamientos ortopédicos tanto pediátricos como para adultos.

La capacitación permanente de los profesionales constituye otro de los ejes centrales del servicio. La actualización constante en nuevas técnicas terapéuticas y el uso de equipamiento de última generación permiten optimizar los procesos de rehabilitación y mejorar los resultados obtenidos en cada tratamiento.

Modelo Formoseño

En el marco de la conmemoración del Día del Kinesiólogo, celebrado el pasado 13 de abril, integrantes del servicio fueron recibidos por el gobernador Gildo Insfrán. Durante el encuentro, los profesionales compartieron proyectos y desafíos para seguir fortaleciendo el área, además de agradecer el acompañamiento estatal al sistema público de salud.

Con una estrategia centrada en la excelencia profesional, la innovación tecnológica y la atención humanizada, el Servicio de Kinesiología del Hospital de Alta Complejidad continúa posicionándose como uno de los principales referentes provinciales en rehabilitación y recuperación funcional.