Resaltan el compromiso de Formosa con la salud pública pese a los recortes nacionales: los programas y la prevención

El sistema público de Formosa busca sostener y garantizar la atención sanitaria pese al escenario complejo debido a las restricciones y recortes implementados a nivel nacional. Además, se subrayó que se desarrollan programas de prevención, controles médicos y tratamientos especializados.

"Esto garantiza el acceso a servicios esenciales para la población, especialmente en las localidades del interior", explicó a Agenfor la directora del Hospital Distrital de Ibarreta, Vivian González. Entre las acciones que se llevan adelante actualmente, celebró la confección de las Libretas de Salud Escolar, una herramienta que permite realizar un seguimiento integral del estado sanitario de niños y niñas en distintas etapas educativas.

En esa línea, explicó que los controles se efectúan en niveles estratégicos de la escolaridad, como jardines de infantes y determinados años de la educación primaria, lo que permite detectar de manera temprana posibles patologías, completar esquemas de vacunación y fortalecer las acciones preventivas.

Además, la especialista señaló que el conocimiento cercano de la comunidad facilita la elaboración de diagnósticos más precisos sobre las necesidades sanitarias de cada población y permite planificar intervenciones adaptadas a la realidad local.

La telemedicina como herramienta de apoyo

Otro de los aspectos resaltados por la directora fue la utilización de la telemedicina como complemento para la atención médica, especialmente en áreas donde la disponibilidad de especialistas se vio afectada. Según explicó, esta modalidad permite fortalecer la comunicación entre profesionales de distintos efectores sanitarios y facilita el acceso a consultas especializadas sin necesidad de traslados prolongados por parte de los pacientes.

González consideró que la herramienta tecnológica se consolidó como una alternativa valiosa para sostener la atención y garantizar respuestas oportunas en situaciones que requieren evaluación especializada. También puso en valor las intervenciones quirúrgicas que se se realizan en materia traumatológica, particularmente aquellas relacionadas con reemplazos articulares y cirugías correctivas.

Destacó que numerosos pacientes pudieron acceder a procedimientos de cadera, rodilla, hombro y otras intervenciones que, debido a sus elevados costos, resultarían inaccesibles para muchos sectores de la población fuera del sistema público. En ese sentido, remarcó el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Humano en la provisión de prótesis e insumos necesarios para concretar estas cirugías y mejorar la calidad de vida de quienes requieren tratamientos especializados.

Un sistema orientado a garantizar derechos

Finalmente, González sostuvo que la situación sanitaria nacional plantea importantes desafíos para las provincias y consideró fundamental continuar con el fortalecimiento las políticas públicas orientadas a garantizar el acceso universal a la salud.

La directora resaltó que el sistema sanitario formoseño mantiene una estrategia basada en la prevención, la atención integral y la presencia territorial, con el objetivo de asegurar que todos los ciudadanos puedan acceder a controles, tratamientos y servicios médicos independientemente de su situación económica o lugar de residencia.