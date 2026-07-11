Paolo Maldini, nombrado director deportivo de la selección de Italia

El exfutbolista Paolo Maldini observa un partido del Abierto de Italia

​El exdefensa Paolo Maldini fue nombrado el sábado director deportivo de la ‌Federación Italiana ‌de Fútbol (FIGC), mientras la entidad busca volver a devolver su brillo a la selección tras no clasificarse para el Mundial por tercera vez consecutiva.

Maldini, que disputó 126 partidos con la ​selección italiana, ⁠ocupó el mismo cargo durante cuatro ‌años en el AC ⁠Milan, club en el ⁠que desarrolló toda su carrera como jugador y ayudó al equipo a ganar ⁠siete títulos de la Serie A.

Su ​nombramiento se produce después ‌de que Giovanni Malago ‌fuera elegido presidente de la ⁠FIGC el mes pasado, tras haber dirigido el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de ​Milán-Cortina, celebrados ‌en febrero.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El presidente Giovanni Malago se complace en anunciar que Paolo Maldini ha aceptado el cargo de director deportivo", declaró la ⁠FIGC en un comunicado el sábado.

La FIGC añadió que el brasileño Leonardo ejercería de asesor de su antiguo compañero en el Milan. Los medios locales informaron que Maldini, de 58 años, firmó ‌un contrato hasta 2028.

Malago sucedió a Gabriele Gravina, quien dimitió tras la eliminación del equipo en la fase de clasificación para el Mundial.

Maldini comenzará su ‌mandato buscando un nuevo DT de Italia, después de que la federación decidiera la ‌salida de ⁠Gennaro Gattuso tras la derrota ante Bosnia y Herzegovina ​de la repesca del Mundial en marzo.

Con información de Reuters