El desconsuelo une a los porteros belgas, en el campo y en el banco de suplentes

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Cuartos de final - España contra Bélgica

Las lágrimas resbalaban por el rostro del portero belga Thibaut Courtois mientras permanecía sentado ‌en el banquillo, tras ‌sufrir una lesión, durante la segunda parte del partido de cuartos de final del Mundial del viernes en el que su equipo cayó 2-1 contra España.

Pero tras la derrota de su selección el jugador de 34 años intentó consolar a su sustituto, Senne Lammens, que entró en ​el minuto 71 ⁠pero no pudo detener un disparo raso de Pau ‌Cubarsi que Mikel Merino aprovechó para marcar ⁠el gol de la victoria ⁠en el minuto 86.

"A Senne, obviamente, le di un gran abrazo", dijo Courtois a periodistas. "Sé que, para los porteros, esta sensación ⁠es horrible, y él es un gran portero; ​esto solo le hará más fuerte".

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"Es verdad ‌que el campo está muy ‌seco, es mala suerte, al final el fútbol es ⁠así, no hay que matar al chico, es un gran portero, ha hecho una gran temporada y no lo merece", agregó.

Courtois explicó que había notado una punzada ​al lanzar ‌un pase largo al comienzo de la segunda parte.

"Estoy un poco jodido, pero bueno. En un golpeo largo sentí algo, pensé que el isquio estaba cargado porque llevaba 30 balones en largo. ⁠En alguna parada lo notaba un poco y en otro golpeo en largo sentí que iba a más", señaló el meta del Real Madrid.

La decisión de que abandonara el terreno de juego la tomó el entrenador del equipo, Rudi García, señaló.

"Me senté un momento para que lo viera el médico ‌y quise seguir, pero no podía golpear y el míster me dijo que si no estaba al 100% me cambiaba. Yo dije que estaba mal (...) pero quería seguir a ver qué tal, si no tenía que pegar en largo ‌podría seguir, pero no pasa nada, si el míster quiere alguien al 100% no pasa nada", agregó.

García lamentó la baja de ‌Courtois como un ⁠momento clave para Bélgica.

"Perderlo durante el partido fue un duro golpe", dijo García. "Cuando vas sumando ​años, tienes que estar siempre al 100% de tu capacidad. Porque si no lo estás (...) puede ser problemático".

(Reporte adicional de Leela de Kretser. Editado en español por Javier Leira)