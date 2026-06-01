Recortes y salida de la OMS: la Legislatura de Formosa rechazó el ajuste nacional en salud

La Legislatura de Formosa aprobó durante su última sesión ordinaria un proyecto de resolución mediante el cual manifestó su rechazo a las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional en materia de salud pública, y expresó preocupación por el impacto que dichas medidas podrían generar en distintos programas sanitarios.

La iniciativa fue acompañada por los integrantes del bloque justicialista y plantea un fuerte cuestionamiento al proceso de reducción presupuestaria que, según se expuso durante el debate parlamentario, afecta áreas vinculadas a la prevención, la promoción de la salud, la provisión de medicamentos, las campañas de vacunación y la asistencia a sectores vulnerables.

La diputada provincial Cristina Mirassou sostuvo que la resolución surgió ante la preocupación existente por las consecuencias que podrían derivarse de la disminución de recursos destinados al sistema sanitario nacional.

Preocupación por el financiamiento sanitario

Durante el debate del proyecto se denunciaron los recortes aplicados sobre diversas partidas presupuestarias, así como la interrupción de programas nacionales clave. Estas iniciativas estuvieron históricamente orientadas a consolidar la atención primaria, impulsar la prevención de enfermedades y asegurar el acceso a tratamientos médicos esenciales para los sectores más vulnerables de la población.

Frente a este escenario, se advirtió que el desfinanciamiento de las políticas sanitarias que dependen de los recursos de la Nación generará graves complicaciones a corto y mediano plazo. Los legisladores señalaron que estas medidas impactarán de manera directa en la sostenibilidad del sistema de salud, lo que dificultará la continuidad de las prestaciones básicas en los territorios.

Debate sobre la salida de la OMS

Otro de los puntos centrales abordados por la Legislatura fue la decisión del Gobierno nacional de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, los legisladores advirtieron que el ingreso del país al organismo internacional fue aprobado mediante la Ley Nacional Nº 13.914 en 1948, por lo que consideraron que cualquier decisión vinculada a una eventual desvinculación debería contar con la intervención del Congreso de la Nación.

La discusión también había sido analizada previamente en comisión, instancia en la que participó el director de Medicina Sanitaria, Manuel Cáceres, quien brindó un informe técnico sobre la situación sanitaria y los alcances de las políticas nacionales actualmente vigentes.

Reclamo para revisar las medidas

Durante el debate parlamentario se insistió firmemente en la necesidad de revisar las decisiones adoptadas por la administración nacional en materia de salud pública y cooperación sanitaria internacional. Los legisladores expresaron su preocupación por el rumbo actual de estas políticas y demandaron una reevaluación de las medidas que afectan al sector.

Quienes respaldaron la resolución señalaron que la participación activa en organismos multilaterales es fundamental, ya que permite acceder a instancias de coordinación, intercambio de información clave y diseño de estrategias conjuntas ante desafíos sanitarios globales. Por este motivo, consideraron imprescindible preservar y fortalecer esos espacios tradicionales de articulación internacional.

Con la aprobación de esta iniciativa, la Legislatura formoseña sumó una nueva expresión de cuestionamiento institucional hacia las políticas sanitarias impulsadas por el Gobierno nacional. Al mismo tiempo, el cuerpo legislativo ratificó su postura en defensa de los programas públicos vinculados a la prevención, la atención médica y la salud comunitaria en toda la provincia.