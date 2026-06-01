Extradición en Formosa: la Justicia aclaró cómo fue la detención del brasileño buscado por Interpol

La extradición de un ciudadano brasileño acusado de doble homicidio agravado derivó en una controversia sobre el rol que tuvieron las fuerzas de seguridad que participaron del procedimiento. La discusión surgió luego de que la Policía Federal Argentina (PFA) difundiera en sus redes sociales que había detenido al acusado en la provincia de Formosa, una versión que fue cuestionada desde ámbitos provinciales y que motivó una aclaración institucional del Juzgado Federal N.º 1 de Formosa.

La publicación de la fuerza federal señalaba que el hombre fue detenido durante un operativo de control realizado en territorio formoseño gracias al sistema de búsqueda internacional de INTERPOL. Sin embargo, la reconstrucción oficial realizada por la Justicia Federal indica que la captura del ciudadano brasileño se había concretado tiempo antes y que el procedimiento inicial estuvo a cargo de la Policía de la Provincia de Formosa.

Según explicó el juez federal Pablo Fernando Morán, el hombre fue identificado durante un procedimiento realizado en la localidad de San Martín Dos, donde efectivos provinciales verificaron que sobre él pesaba una notificación roja de INTERPOL emitida a pedido de las autoridades brasileñas. A partir de esa constatación se dio intervención inmediata al Juzgado Federal N.º 1 de Formosa, que ordenó su detención preventiva mientras avanzaban los trámites internacionales correspondientes.

El magistrado precisó además que la localización, identificación y detención inicial del acusado fueron realizadas por la fuerza provincial en una zona donde la Policía Federal no cuenta con presencia operativa permanente. Posteriormente, el ciudadano brasileño permaneció durante aproximadamente dos meses alojado en la Unidad Penitenciaria Provincial N.º 1, bajo custodia provincial, mientras se desarrollaba el proceso judicial de extradición.

Una vez completadas las actuaciones judiciales y recibida la documentación remitida por las autoridades brasileñas, la Justicia Federal autorizó la entrega internacional del detenido. En esa etapa se realizó el traslado desde la unidad penitenciaria hasta el aeropuerto de Formosa, donde el acusado fue entregado formalmente a personal de INTERPOL Argentina para continuar con el procedimiento que culminó con su traslado a Brasil.

En la aclaración institucional difundida este lunes, Morán remarcó que la extradición fue el resultado de un trabajo coordinado entre organismos provinciales, federales, judiciales y de cooperación internacional. No obstante, el documento también dejó establecido que la captura inicial del ciudadano requerido fue realizada por la Policía de Formosa, mientras que la participación de la Policía Federal Argentina se produjo en la etapa final vinculada a la ejecución de la extradición y la entrega a las autoridades brasileñas.