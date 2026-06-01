Así juega Senegal, los "Leones de Teranga" que van por la gloria

La Selección de Senegal, conocida en el planeta fútbol como los "Leones de la Teranga", representa una de las potencias más temibles, respetadas y dominantes del continente africano en el siglo XXI. Su irrupción definitiva en el plano internacional sacudió las estructuras globales gracias a planteles que combinan una potencia física descomunal con una riqueza técnica exquisita.

A lo largo de sus participaciones mundialistas, el conjunto senegalés ha sabido ganarse la admiración del mundo entero firmando noches de gloria imborrables ante campeones vigentes y potencias tradicionales. Su estirpe competitiva se asienta sobre una inagotable fábrica de talentos de exportación que compiten en la absoluta élite del Viejo Continente.

Corea-Japón 2002 Su debut absoluto asombró al planeta al vencer al campeón vigente Francia en el partido inaugural, alcanzando unos históricos cuartos de final donde cayeron ante Turquía.

Rusia 2018 Regresaron a la cita máxima mostrando un gran rendimiento, pero quedaron eliminados en fase de grupos de forma inédita debido al criterio de desempate por tarjetas amarillas.

Catar 2022 A pesar de la baja por lesión de su máxima figura, lograron clasificar a los octavos de final tras vencer a Catar y Ecuador, cayendo luego eliminados ante Inglaterra.

Así juega el equipo africano

El experimentado e histórico director técnico mantiene la premisa innegociable de consolidar un bloque sumamente corto, rocoso en defensa y agresivo en la presión media. Su dibujo estratégico de cabecera se asienta sobre un equilibrado 4-3-3 que prioriza el orden estricto de las líneas y las transiciones rápidas.

Bajo la rigurosa tutela de Cissé, Senegal se destaca por su capacidad para recuperar el balón en zonas intermedias mediante un despliegue físico extenuante y salir disparados al contragolpe. El equipo no asume riesgos innecesarios en la salida y confía plenamente en la velocidad de ejecución de sus extremos.

La notable madurez posicional de sus futbolistas, consolidados desde hace años en las ligas más exigentes de Europa, le otorga al cuerpo técnico una ventaja competitiva invalorable. Esta disciplina colectiva transforma a los Leones de la Teranga en un rival elástico para replegarse, sólido en el juego aéreo y sumamente vertical.

Con Sadio Mané como figura, así juega Senegal

El extraordinario, experimentado y multicampeón delantero del Al-Nassr se mantiene inamovible como el gran capitán, el faro futbolístico y el alma absoluta de la selección. Mané es el encargado exclusivo de aportar la cuota de jerarquía internacional en los últimos metros de la cancha, destrabando partidos gracias a su velocidad y su letal definición.

Cuando el circuito de gestación encuentra la inventiva y el desequilibrio de su máximo emblema por todo el frente de ataque, la ofensiva senegalesa adquiere una marcha extra. Su capacidad para ganar los duelos individuales en el uno contra uno obliga a las defensas rivales a duplicar marcas, liberando espacios valiosos.

El andamiaje diseñado por Aliou Cissé potencia notablemente las virtudes de su capitán al otorgarle total libertad posicional para flotar como un atacante libre. Su tremenda experiencia en la élite absoluta del fútbol mundial y su fuerte ascendencia sobre el plantel le brindan a sus compañeros la templanza necesaria para afrontar la competencia.

Resultados en los Mundiales

2002: 7° Lugar (Cuartos de final)

2018: 17° Lugar (Fase de grupos)

2022: 10° Lugar (Octavos de final)

Fixture en este Mundial