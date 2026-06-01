Así juega la Selección de Paraguay, el equipo liderado por Gustavo Alfaro

La Selección de Paraguay, conocida mundialmente como "La Albirroja", posee una de las estirpes más combativas, respetadas y tradicionales del fútbol sudamericano en las Copas del Mundo. Con una rica trayectoria que incluye múltiples clasificaciones consecutivas, el conjunto guaraní se ha ganado la reputación histórica de ser un hueso durísimo de roer para cualquier potencia mundial.

A lo largo de sus numerosas participaciones, el combinado paraguayo ha sabido plasmar una identidad inconfundible basada en un orden defensivo férreo, un temperamento inquebrantable ante la adversidad y un juego aéreo letal. Su historia en el certamen ecuménico está plagada de batallas épicas memorables que reflejan fielmente la garra y el orgullo de su pueblo.

Uruguay 1930 a Suecia 1958 Durante sus primeras apariciones alternaron eliminaciones en fase de grupos, destacando un gran triunfo ante Escocia en territorio sueco que no alcanzó para avanzar de ronda.

México 1986 Regresaron a los primeros planos logrando clasificar por primera vez a los octavos de final de forma invicta, instancia donde cayeron eliminados ante la selección de Inglaterra.

Francia 1998 Pusieron en jaque al combinado anfitrión en octavos de final con una defensa legendaria comandada por José Luis Chilavert, cayendo dignamente por el recordado Gol de Oro de Laurent Blanc.

Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 Clasificaron a octavos en territorio asiático cayendo ajustadamente ante Alemania en el cierre, marchándose luego prematuramente en primera fase en la cita celebrada en territorio alemán.

Sudáfrica 2010 Firmaron la página más gloriosa de su historia al alcanzar los cuartos de final de forma invicta, quedando fuera de forma heroica y ajustada ante la campeona España.

Así juega Gustavo Alfaro

El experimentado estratega argentino ha devuelto al combinado guaraní su célebre, inconfundible e histórico sello de solidez defensiva, orden estructural estricto y temperamento combativo. Su dibujo táctico predilecto se asienta sobre un equilibrado 4-2-3-1 que prioriza el cerrojo en la mitad de la cancha y las transiciones rápidas.

Bajo la rigurosa tutela de Alfaro, Paraguay se destaca por una propuesta sumamente pragmática y competitiva, reduciendo al mínimo las fisuras entre sus líneas para asfixiar los circuitos creativos del adversario. La agresividad coordinada en la marca y la intensidad para disputar cada pelota dividida constituyen las bases innegociables de su libreto.

La notable versatilidad de sus mediocampistas le permite al cuerpo técnico conformar un bloque sumamente corto, elástico para replegarse y letal para lastimar mediante contragolpes directos. Esta disciplina posicional se complementa de forma ideal con el aprovechamiento máximo de las acciones de pelota parada, un argumento histórico de la Albirroja.

Con Julio Enciso como figura, así juega Paraguay

El talentoso, descarado y veloz mediapunta del Brighton de Inglaterra se erige como la bandera futbolística, el desequilibrio individual y la máxima joya de la Selección de Paraguay. Enciso es el encargado exclusivo de aportar la cuota de inventiva, pausa justa y fantasía en el último tercio de la cancha, destrabando partidos gracias a su excelente uno contra uno.

Cuando el circuito de gestación encuentra la velocidad de su principal referente en tres cuartos de campo, el ataque paraguayo adquiere una verticalidad sumamente peligrosa. Su notable facilidad para encarar hacia adentro y ensayar remates de media distancia obliga a los defensores rivales a escalonar marcas, liberando espacios fundamentales.

El engranaje diseñado por Gustavo Alfaro potencia notablemente las virtudes de Enciso al rodearlo de volantes de contención que le otorgan total libertad para flotar por todo el frente ofensivo. Su valiosa experiencia en la exigente Premier League de Inglaterra le brinda a sus compañeros la confianza necesaria para asumir el protagonismo en ataque.

Resultados en los Mundiales

1930: 9° Lugar | 1950: 11° Lugar | 1958: 12° Lugar | 1986: 13° Lugar (Octavos)

1998: 14° Lugar (Octavos) | 2002: 14° Lugar (Octavos) | 2006: 18° Lugar | 2010: 8° Lugar (Cuartos)

Fixture en este Mundial