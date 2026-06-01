La nueva regla de la FIFA que se aplicó en Islandia vs. Japón y revolucionará el Mundial 2026

Video: el cambio de reglamento que se aplicó por primera vez en Islandia vs. Japón y que promete revolucionar el fútbol durante el Mundial 2026.

Una de las novedosas modificaciones del reglamento que la FIFA introdujo para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 entró en efecto por primera vez este domingo en el amistoso entre Islandia y Japón. A falta de cinco minutos para el final del encuentro que se disputó en el Estadio Nacional de Tokio y con 0 a 0 en el marcador, Kristian Hlynsson tardó más de diez segundos en retirarse del terreno de juego cuando era reemplazado por Isak Thorvaldsson y el árbitro Damian Kos impidió el ingreso del número '10' durante un minuto, siguiendo la nueva normativa que se aplicará en el certamen.

A pesar de las quejas y las expresiones de consternación tanto de los jugadores como del cuerpo técnico del combinado nórdico, el referí actuó según indican las nuevas medidas que entrarán en vigencia durante el torneo, con el objetivo de reducir las pérdidas de tiempo y de agilizar la dinámica del juego. En esta ocasión, la sanción fue determinante: los nipones aprovecharon la superioridad numérica temporal y, luego de una jugada con varios rebotes, anotaron desde un centro el único tanto que les dio el triunfo por la mínima.

Qué es la "regla de los 10 segundos", una de las modificaciones que FIFA introdujo para el Mundial

La nueva “regla de los 10 segundos” establece que el futbolista sustituido debe retirarse del campo de juego de manera inmediata. En caso de exceder el tiempo permitido, se aplica una sanción disciplinaria: el equipo queda durante un minuto con un jugador menos y el reemplazante debe aguardar fuera del terreno hasta que finalice ese lapso o hasta que la pelota vuelva a salir.

La situación de Hlynsson representó el primer antecedente de impacto internacional en el que esta sanción fue aplicada de forma estricta. La disposición apunta a reducir demoras intencionales en las sustituciones y darle mayor continuidad al juego. Desde el Mundial 2026 será obligatoria en todas las competiciones organizadas por FIFA, aunque ya comenzó a utilizarse como prueba en algunos amistosos, como ocurrió en el encuentro disputado en Tokio.

Los 6 cambios en el reglamento anunciados por la FIFA para el Mundial 2026

Sustituciones rápidas: el jugador sustituido tiene un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si demora más, su reemplazo deberá esperar un minuto antes de ingresar, dejando temporalmente a su equipo con un jugador menos.

el jugador sustituido tiene un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si demora más, su reemplazo deberá esperar un minuto antes de ingresar, dejando temporalmente a su equipo con un jugador menos. Gestión de tiempo en los saques: se aplicará un cronómetro de 5 segundos para saques de banda y de meta. Superar este tiempo resultará en la pérdida de la posesión.

se aplicará un cronómetro de 5 segundos para saques de banda y de meta. Superar este tiempo resultará en la pérdida de la posesión. Atención médica fuera del campo: un jugador que reciba atención médica en el campo deberá salir y esperar un minuto antes de reincorporarse, excepto si la lesión fue provocada por una falta sancionada con tarjeta.

un jugador que reciba atención médica en el campo deberá salir y esperar un minuto antes de reincorporarse, excepto si la lesión fue provocada por una falta sancionada con tarjeta. Ampliación del VAR: el VAR podrá revisar segundas tarjetas amarillas que deriven en una roja, así como saques de esquina incorrectamente concedidos.

el VAR podrá revisar segundas tarjetas amarillas que deriven en una roja, así como saques de esquina incorrectamente concedidos. Capitán y árbitros: se refuerza la norma de que solo el capitán puede acercarse al árbitro para solicitar explicaciones; el resto de jugadores pueden ser sancionados con amarilla si rodean al árbitro.

se refuerza la norma de que solo el capitán puede acercarse al árbitro para solicitar explicaciones; el resto de jugadores pueden ser sancionados con amarilla si rodean al árbitro. Regla 'anti-racismo': los jugadores que se tapen la boca con la mano, camiseta o brazo serán expulsados, aunque únicamente si lo hacen en el marco de una "charla conflictiva" y no amistosa.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026