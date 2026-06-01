La "maldición" de México en el Mundial se enfrenta a una prueba definitiva en casa

FOTO DE ARCHIVO: Amistoso Internacional - México vs Portugal

México se convertirá en el primer país en albergar tres Copas del Mundo cuando el renovado Estadio Azteca vuelva ‌a ser protagonista a partir ‌del 11 de junio, pero detrás de este hito histórico se esconde una selección que todavía lleva sobre sus espaldas décadas de decepción e inestabilidad.

El peso de "la maldición del quinto partido" —el fracaso en alcanzar los cuartos de final desde 1986— ha perseguido al fútbol mexicano durante generaciones.

Desde 1994, México había avanzado repetidamente de la fase de grupos solo para caer dolorosamente ​en los octavos de ⁠final, y en el Mundial de Qatar 2022 encontró la manera ‌de empeorar la maldición al no llegar a un cuarto ⁠partido por primera vez desde 1978.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las repercusiones ⁠de este suceso provocaron promesas de reforma estructural en todo el fútbol mexicano, y los dirigentes de la federación hablaron de reactivar el sistema de ascensos ⁠y descensos, reducir la presencia de jugadores extranjeros en la ​Liga MX y mejorar las vías de formación de ‌las categorías inferiores.

Críticos y aficionados creen ‌que poco ha cambiado realmente. En tanto, la selección ha atravesado otro ⁠ciclo de inestabilidad.

El seleccionador argentino Diego Cocca solo duró siete partidos en 2023 antes de que Jaime Lozano tomara las riendas y restaurara brevemente el optimismo al ganar la Copa Oro, solo para ser destituido después ​de que ‌México quedara eliminado en la fase de grupos de la Copa América 2024.

Javier Aguirre, que afronta su tercera etapa como seleccionador, fue llamado de nuevo para estabilizar al equipo antes del Mundial en el que México jugará como local.

Sus resultados han sido más ⁠consistentes, respaldados por dos trofeos recientes de la CONCACAF, pero persisten las dudas sobre la identidad del equipo, la falta de jugadores de primer nivel y una creciente brecha con los aficionados, que abuchean al equipo en los partidos después de años de frustración.

Se espera que México, que comparte el Grupo A con Sudáfrica, Corea del Sur y la República Checa, aproveche al máximo la ventaja ‌de jugar en casa y avance como primero de su zona.

Eso podría brindarles a los anfitriones un asequible enfrentamiento en dieciseisavos de final antes de un posible choque con Inglaterra o Croacia más adelante en el torneo.

El emblemático Estadio Azteca, que albergó las finales de 1970 y 1986, ofrece esperanza, ya ‌que México no perdió ningún partido allí en esos torneos.

El exmediocampista mexicano Leonardo Cuéllar dijo recientemente a Reuters que cree que este podría ser finalmente el año en que ‌México rompa la ⁠maldición, gracias al apoyo de la afición local y a la experiencia de Aguirre.

Sin embargo, para un país obsesionado con ​el fútbol que mide los Mundiales tanto por las decepciones como por las victorias, la fe por sí sola rara vez ha sido suficiente.

Con información de Reuters