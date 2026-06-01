"Memo" Ochoa sigue siendo el talismán de un México que busca el equilibrio generacional

FOTO DE ARCHIVO: El mexicano Guillermo Ochoa durante un entrenamiento

El portero mexicano Guillermo Ochoa ha pasado dos décadas haciendo de los Mundiales un espectáculo personal, pero ahora se ‌ha convertido en algo más ‌complejo: no es solo un miembro del equipo, sino un símbolo de un conjunto atrapado entre la nostalgia y la renovación.

México, coanfitrión del torneo junto a Estados Unidos y Canadá, inicia su carrera en el Grupo A contra Sudáfrica en el Estadio Azteca, antes de enfrentarse a Corea del Sur en Guadalajara y a la República Checa de nuevo en ​la Ciudad de México.

El ⁠calendario añade importancia a cada decisión de selección y pone bajo ‌la lupa el proyecto de transición del entrenador Javier ⁠Aguirre.

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El caso de Ochoa se basa en ⁠algo más que sentimentalismo. Sus atajadas decisivas contra Brasil en el torneo de 2014 y el penal que detuvo ante Polonia en Qatar ocho años ⁠después contribuyeron a convertirlo en una de las figuras más ​representativas del país en la escena internacional.

Ha formado ‌parte de cinco plantillas en los ‌mundiales, ha sido titular en las últimas tres ediciones y sigue ⁠siendo uno de los pocos jugadores en activo del "Tri" con autoridad contrastada al más alto nivel.

El núcleo de veteranos de Aguirre le da estructura a México.

Edson Álvarez, ahora en el West Ham United, es el pilar ​del mediocampo ‌y aporta liderazgo; Raúl Jiménez, del Fulham, ofrece experiencia y un punto de referencia en el área y defensores como Johan Vásquez y César Montes le dan a México una base sólida y probada.

Pero lo más revelador del debate sobre la convocatoria ⁠es el grupo que está presionando desde abajo.

Gilberto Mora, mediocampista ofensivo de Tijuana con 17 años, se ha convertido en el símbolo más claro del futuro de México. Por su parte, Armando 'Hormiga' González, delantero de Chivas con 23 años, aporta dinamismo al fútbol nacional y un perfil ofensivo diferente.

Obed Vargas, un mediocampista de 20 años del Atlético de Madrid, ofrece otra opción fuera de ‌la Liga MX.

Esa combinación le da a la preparación de México su tensión central. Ochoa y los veteranos pueden ayudar a mitigar el ruido de un torneo jugando como local, en tanto los jugadores más jóvenes pueden inyectar ritmo, ambición y la sensación de que 2026 es más que una ‌gira de despedida para una generación conocida.

Para Aguirre, el reto reside en el equilibrio, más que en el sentimentalismo. Un exceso de cautela conlleva el riesgo de ‌otra campaña predecible, ⁠mientras que un exceso de juventud podría exponer a jugadores que aún se están adaptando a las competiciones internacionales.

El ​mejor resultado para México puede depender de la conexión entre ambas épocas: la experiencia para gestionar la situación y el talento joven para transformarla.

Con información de Reuters