"Justicia": el grito de los familiares y vecinos por el asesinato de Agostina Vega

El asesinato de Agostina Vega genera un profundo dolor en Córdoba. Luego de que la Policía local encontrara un cuerpo tras un extenso rastrillaje de 200 hectáreas, vecinos de la joven comenzaron a juntarse en la casa de la familia para exigir justicia por el crimen de la nena.

A la espera de más detalles sobre el cuerpo que fue hallado, un conjunto de personas se reunieron en el domicilio de Agostina para pedir que se esclarezca el escabroso asesinato de la adolescente de 14 años.

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