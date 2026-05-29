Los números del ciclo Úbeda en Boca: tres eliminaciones y el peor final

Boca Juniors cerró de la peor manera la primera mitad del 2026 después de la derrota ante Universidad Católica que los marginó de los octavos de final de la Copa Libertadores y que los llevó a los 16avos de la Sudamericana. Uno de los principales apuntados por los hinchas por el rendimiento del equipo fue nada más y nada menos que su técnico, Claudio Úbeda. El DT fue muy cuestionado en La Bombonera y sus números no son para nada positivos.

Es que el "Xeneize" lleva tres eliminaciones al hilo entre campeonatos locales y lo recientemente sucedido en el certamen continental. Después de la muerte de Miguel Ángel Russo en octubre del 2025, su ayudante de campo tomó las riendas del elenco "Azul y Oro" para afrontar lo que venía en el Clausura. Sin embargo, los resultados fueron completamente desfavorables.

El ciclo Úbeda en Boca: tres eliminaciones con el peor final en la Libertadores

Si bien el porcentaje de victorias sobre partidos en los que comandó al "Xeneize" es favorable, lo cierto es que no tuvo tanta efectividad en los mano a mano. En el Clausura del 2025, sus dirigidos perdieron ante Racing en semifinales en condición de local y se despidieron del campeonato quedando a un paso del duelo decisivo. En la presente temporada el verdugo fue Huracán en octavos del Apertura, ya que el "Globo" ganó por 3 a 2 en el alargue -también de visitante- y eliminó a los del "Sifón" que habían terminado segundos en su zona.

En cuanto a la Libertadores, el conjunto de La Ribera ganó sus dos primeros compromisos ante Universidad Católica en Chile y Barcelona de Ecuador en La Bombonera, respectivamente, pero a partir de ahí comenzó la debacle. Las derrotas con Cruzeiro y los ecuatorianos complicaron al "Xeneize" que no se pudo recuperar ante su gente igualando con los brasileños, mientras que la victoria del conjunto trasandino del jueves 28 de mayo por 1 a 0 fue el golpe final. Ahora, Boca tendrá que afrontar un segundo semestre en el que buscará revancha en el Clausura, seguir con vida en la Copa Argentina -en 16avos se medirá ante Sarmiento de Junín- y jugará contra O'Higgins de Chile en la misma instancia de la Sudamericana.

Boca se despidió de la Copa Libertadores tras la derrota contra Universidad Católica de Chile

Los números de Claudio Úbeda como técnico de Boca

Partidos dirigidos : 32.

: 32. Triunfos : 17.

: 17. Empates : 7.

: 7. Derrotas : 8.

: 8. Títulos: no ganó.

Cómo quedó el panorama de Boca en la Copa Sudamericana 2026

En principio, el "Xeneize" deberá enfrentar a O'Higgins de Chile cuando se reinicie la actividad en el continente pocos días después de la final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El cruce por la ida de los 16avos de final ante los trasandinos tendrá lugar entre el 21 y el 23 de julio, mientras que la vuelta se llevará a cabo una semana después - entre el 28 y el 30 de julio- con horarios a definir. Lo que sí está confirmado es que abrirán la serie en La Bombonera, definirán de visitante en suelo trasandino y el ganador se verá las caras con Recoleta de Paraguay.