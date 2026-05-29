Furor en el folklore con Los Nocheros y su gira aniversario: "Festejar con ustedes"

La historia de Los Nocheros comenzó oficialmente en el año 1986, cuando debutaron en la peña Gauchos de Güemes en Salta e iniciaron un camino que incluye más de 25 álbumes editados y millones de copias vendidas. Su característico sonido de balada folklórica romántica caló hondo no solo en cada provincia de Argentina, sino también en toda Latinoamérica. Para celebrar sus 40 años anunciaron una gira nacional.

En el marco de esta imponente gira de celebración, el grupo recorrerá numerosos puntos clave del país y del exterior, donde se destaca su regreso al mítico escenario del Teatro Gran Rex el próximo 11 de agosto. Tras recibir un reconocimiento a la trayectoria en los Premios Gardel 2026, la banda salteña ofrecerá una función única bajo el título "Todo Nocheros: 40 años en una noche".

El reencuentro promete ser una experiencia cargada de nostalgia y profunda emoción, conectando de forma directa con aquel fenómeno masivo que explotó a finales de los noventa en la mítica Avenida Corrientes, donde consolidaron un romance inquebrantable con el público de Buenos Aires. “Hay fechas que no te podés perder. Ya están disponibles las entradas para festejar con ustedes ¿Dónde nos vamos a encontrar?”, escribieron los artistas en redes sociales.

De esta manera, los espectadores pueden adquirir su ticket en el sitio de TuEntrada. Los precios van desde los $34,500 en la localidad de Pullman 5, hasta $103,500 en la ubicación Platea 1 que es la más cercana al escenario. Si la compra se hace a través de la web mencionada, también se debe sumar el costo por servicio.

Como se indicó, antes y después de su esperado desembarco en la Ciudad de Buenos Aires, Los Nocheros se presentarán en Bahía Blanca, Mar del Plata, San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba. En septiembre visitarán Tucumán y su Salta natal. El recorrido seguirá en octubre por Rosario el 24 y Paraná el 25, para luego cruzar al territorio uruguayo con actuaciones confirmadas en Montevideo, San José y Punta del Este.

Los Nocheros celebran sus 40 años de carrera con una gira nacional.

Las fechas y lugares donde tocarán Los Nocheros

6 de agosto: Gran Teatro, Bahía Blanca

8 de agosto: Teatro Radio City, Mar del Plata

11 de agosto: Teatro Gran Rex, C.A.B.A.

22 de agosto: Teatro Bicentenario, San Juan

23 de agosto: Arena Maipú, Mendoza

27 de agosto: Cine Teatro, San Luis