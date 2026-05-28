Escándalo en Chaco: Zdero tardó ocho meses en desvincular a un funcionario condenado por abuso sexual

El gobernador Leandro Zdero quedó nuevamente en el ojo de la crítica tras la desvinculación tardía de la administración pública al funcionario David Enrique Díaz Pacce condenado en septiembre de 2025 a 12 años de prisión por abuso sexual agravado. El profesional, que ya había sido sentenciado por corrupción de menores en el 2019, ocupaba un cargo jerárquicos dentro del sistema sanitario provincial pese a contar con ese antecedente.

La medida fue oficializada a través del decreto DEC-2026-1068, firmado el 21 de mayo, en el que se dispuso la expulsión definitiva de Díaz Pacce por considerar que sus conductas resultaban "incompatibles con los deberes y principios que rigen la función pública". También refrendaron el documento el secretario general de la Gobernación, Julio César Ferro, y el ministro de Salud, Sergio Edgardo Rodríguez.

Según trascendió, el proceso administrativo se inició en junio de 2024 luego de que autoridades de la Unidad Central de Coordinación de Emergencias Médicas (UCCEM) advirtieran que el médico no se presentaba a trabajar desde fines de mayo de ese año. Posteriormente, el área jurídica del Ministerio de Salud confirmó que Díaz Pacce se encontraba detenido e imputado en una causa por abuso sexual con acceso carnal.

A partir de esa situación, se resolvió suspenderlo preventivamente, retener sus haberes e iniciar el correspondiente sumario administrativo. Durante su descargo, el médico intentó justificar las ausencias y argumentó que correspondían a licencias pendientes desde 2020, aunque esa explicación fue descartada durante la instrucción interna.

Antecedentes penales previos

El expediente administrativo reveló una alarmante falla en los mecanismos de control del Estado chaqueño al confirmar que Díaz Pacce ya contaba con antecedentes judiciales firmes antes de asumir como funcionario. Específicamente, en 2019 había sido condenado por corrupción de menores en una causa de la Cámara Tercera en lo Criminal, una sentencia que se encontraba en plena etapa de ejecución.

A pesar de la gravedad de este antecedente, el Gobierno provincial lo designó en enero de 2024 como director de la Región Sanitaria N°8 Metropolitana. El profesional se mantuvo al frente de esta área sensible del sistema de salud pública hasta mayo de ese mismo año, para ser apartado de sus funciones apenas unos días antes de quedar detenido.

Esta cadena de hechos expone la alarmante falta de rigurosidad en los procesos de evaluación y selección de personal jerárquico por parte de la administración pública de Chaco, lo que abrió serios interrogantes sobre la desprotección del sistema sanitario.

La condena por abuso sexual

La condena a 12 años de prisión fue dictada en septiembre de 2025 tras un juicio por jurados. De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal de Cámara, Sergio Cáceres Olivera, Díaz Pacce habría llevado a la víctima, un albañil que trabajaba en su vivienda, hasta una quinta ubicada en Colonia Amadeo, cerca de Margarita Belén, donde le suministró una bebida que lo dejó indefenso y luego abusó sexualmente de él.

Durante el debate oral se incorporaron informes médicos, psicológicos y psiquiátricos realizados por profesionales del Hospital Perrando y otros peritos, quienes acreditaron lesiones compatibles con violencia sexual. Los doce integrantes del jurado popular rechazaron la hipótesis de consentimiento planteada por la defensa y votaron por unanimidad la culpabilidad del acusado.