Juicio por Maradona: Cosachov rompió el silencio y aseguró que Diego tendría que haber estado en un centro de rehabilitación

En el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, declaró por primera vez la psiquiatra Agustina Cosachov. Frente al Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, la médica sorprendió a los presentes al asegurar que el futbolista debía continuar en un centro de rehabilitación. La imputada en la causa habría decidido no responder preguntas de las partes, aunque sí de su abogado defensor, Vadim Mischanchuk.

Cosachov manifestó ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón que luego de la operación de Diego Maradona, para ella, la mejor opción era que continuara internado y siguiendo un tratamiento detallado.

Según la agencia Noticias Argentinas, la psiquiatra expresó: "Me parece muy importante recalcar que en un plano teórico a mí me parecía como mejor opción la que también planteó Swiss Medical, continuar en un centro de rehabilitación". No obstante, luego de haber hecho esa afirmación, sostuvo que internar a Diego era "imposible e inviable" porque el deportista "no quería".

La declaración de Cosachov se da luego de la de Ana María Waisman, médica de Swiss Medical y con quien la psiquiatra había hablado en varias ocasiones sobre el tratamiento de salud mental de Diego. A pesar de estas conversaciones, Cosachov negó haber estado vinculada a Swiss Medical, pero habría indicado que "omitió decir que le daba órdenes a los enfermeros y que había sacado del equipo médico a los acompañantes terapeúticos".

Cosachov, el neurocirujano Leopoldo Luque; el psicólogo Carlos Díaz; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; el médico clínico Pedro Di Spagna; y el coordinador de enfermería, Mariano Perroni están imputados en la causa de Diego Maradona por homicidio con dolo eventual.

Nuevos detalles sobre la operación de Diego Maradona antes de su muerte

En la audiencia número 13 del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona declaró el neurocirujano de la Clínica de Olivos, Pablo Rubino, y habló sobre la cirugía por un hematoma subdural que le hicieron al deportista a principios de noviembre de 2020. Pese a las versiones que habían surgido en el debate oral y público anulado sobre que Leopoldo Luque, médico personal de Diego, no había operado al futbolista, Rubino lo desmintió. "Diego tenía un desplazamiento de 6 milímetros y, a partir de los 5 milímetros, ya es recomendable operar", expresó.

El profesional aseguró que él fue convocado al procedimiento por orden del subdirector de la clínica. Al llegar al quirófano encontró a Luque y a su socio Ariel Sainz y le dijeron que podían quedarse "como apoyo" y relató cómo se dividieron para iniciar el procedimiento: "La primera parte de la cirugía, la no estéril, la de los preparativos, fue de Luque. El posicionamiento, la marcación de la incisión, todo eso corrió por parte de Luque y su equipo. Después, la cirugía en sí, la parte estéril, ahí el cirujano actuante que inició la cirugía fue su socio, el doctor Sainz".