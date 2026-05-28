Figura de El Trece vive un grave problema.

La situación judicial de una ex figura de El Trece volvió a ocupar el centro de la escena y, según trascendió en las últimas horas, el desenlace podría estar más cerca que nunca. En distintos programas de espectáculos aseguran que la bailarina enfrenta un escenario crítico que podría dejarla fuera de la propiedad en la que reside desde hace años.

¿Quién es la figura que vive un duro momento?

La información explotó en LAM, donde revelaron detalles de una disputa legal que se arrastra desde hace tiempo Gisela Bernal y que ahora habría ingresado en una etapa decisiva. Lo que más impactó fue la contundencia con la que describieron el panorama: según las versiones difundidas, el desalojo sería inminente.

Gisela Bernal podría quedar en la calle.

El conflicto tendría su origen en los años posteriores a la mediática separación entre Bernal y Ariel Diwan. De acuerdo con lo relatado en el programa, la propiedad quedó bajo control de la bailarina tras una serie de gestiones judiciales realizadas por un abogado que la representaba en aquel momento.

Sin embargo, con el paso del tiempo la relación con ese mismo profesional habría terminado en los tribunales. Según se explicó, el letrado inició acciones legales por una supuesta deuda vinculada a los honorarios de aquel trabajo, dando comienzo a un expediente que se extendió durante años.

Lo más delicado es que, de acuerdo con las versiones difundidas, la causa habría avanzado sin que Bernal agotara todas las herramientas legales disponibles para frenar el proceso. En el programa sostuvieron que hubo distintas oportunidades para responder o apelar determinadas resoluciones, algo que presuntamente no ocurrió.

La enorme deuda que tiene Gisela Bernal

La situación económica detrás del conflicto tampoco sería menor. Se habló de una deuda que originalmente rondaba entre los 100 y 150 mil dólares y que, producto de intereses y actualizaciones, habría crecido de manera considerable con el correr del tiempo.

Como si eso fuera poco, también trascendió que la propiedad ya habría sido adquirida por un tercero a través de una instancia judicial. De confirmarse esa situación, el próximo paso sería la entrega efectiva del inmueble a su nuevo propietario.

Durante el informe también se mostraron imágenes de la vivienda y se aseguró que mantenerla representa un costo muy elevado. Incluso se describió un estado de conservación que habría empeorado en los últimos años, algo que alimentó aún más la polémica.

Por el momento, Bernal no realizó declaraciones públicas extensas sobre el tema. Según contaron en televisión, reconoce estar al tanto de la situación, aunque prefiere que cualquier explicación sea brindada por sus abogados.

Mientras tanto, el caso vuelve a poner a la ex figura de la televisión en el centro de la atención mediática. Y esta vez no por un escándalo sentimental ni por una vieja polémica, sino por una batalla judicial que podría cambiar radicalmente su presente.