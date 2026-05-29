Efemérides del 29 de mayo: qué pasó un día como hoy

Alfonsina Storni.

Cada 29 de mayo se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la creación de los regimientos de infantería en Argentina, el nacimiento de Alfonsina Storni hasta la celebración del Día Nacional del Folclorista.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1810 - Regimientos de infantería

La Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata, presidida por Cornelio Saavedra, dispuso la creación de cinco regimientos de infantería, motivo por el que cada 29 de mayo es celebrado el Día del Ejército Argentino.

1892 - Nacimiento de Alfonsina Storni

Nació en la comuna de Capriasca, en Suiza, la escritora y poetisa argentina, referente del posmodernismo en la literatura latinoamericana y defensora de los derechos femeninos. Formó parte del proceso de creación de la Sociedad Argentina de Escritores.

1917 - Nacimiento de John F. Kennedy

Nació en la ciudad de Brookline, en Massachusetts, John Fitzgerald Kennedy, trigésimo quinto presidente de Estados Unidos y el más joven gobernante de ese país. Empezó la “carrera espacial” con la Unión Soviética. Fue asesinado en 1963 en la ciudad de Dallas.

John F Kennedy.

1959 - Nacimiento de Felipe Pigna

En la ciudad bonaerense de Mercedes nació el historiador y escritor, autor de 17 libros y realizador de programas de radio y televisión. Ganó cuatro Premios Martín Fierro.

1967- Nacimiento de Noel Gallagher

En la ciudad inglesa de Manchester nació el guitarrista, cantante y compositor británico, fundador de la banda de rock Oasis, con la que grabó siete álbumes.

1969 - Cordobazo

Empezó en la ciudad de Córdoba una oleada de protestas, huelgas y marchas de sindicatos y estudiantes llamado Cordobazo, que marcó el principio del fin de la dictadura del general Juan Carlos Onganía.

1970 - El secuestro de Aramburu

El grupo Montoneros secuestró al exdictador Pedro Eugenio Aramburu y anunció que lo sometía a un “juicio revolucionario”. Lo acusaban de perseguir al peronismo, ocultar el cuerpo de Evita y ordenar los fusilamientos de 1956. Fue asesinado el 1.º de junio y su cuerpo apareció semanas después en Timote, provincia de Buenos Aires. El hecho marcó la aparición pública de Montoneros y aceleró la caída del presidente de facto Juan Carlos Onganía, reemplazado luego por Roberto Levingston.

2011 - Martín Palermo

El delantero marcó su último gol con la camiseta de Boca Juniors en La Bombonera, el número 235 de su cuenta personal, en la victoria por 1-0 sobre Newell's Old Boys. Palermo es hoy director técnico del equipo de Aldosivi de Mar del Plata.

2026 - Día Nacional del Ejército Argentino

Esta fecha recuerda la creación de los regimientos de infantería reorganizados por la Primera Junta de Gobierno en 1810.

2026 - Día Mundial del Personal de Paz de la ONU

Esta efeméride conmemora la fecha de su primera misión de observadores militares, realizada en 1948 para pacificar el Medio Oriente. Rinde homenaje a los agentes fallecidos en misiones de paz, que desde 1948 suman más de 3.900.

2026 - Día Nacional del Folclorista

Recuerda el nacimiento de Andrés Chazarreta, considerado el “patriarca del folclore” por la labor de promoción de la música autóctona desarrollada desde 1906 con su Conjunto de Arte Nativo.