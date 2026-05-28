El inglés Anthony Gordon viaja a Barcelona para una revisión médica antes de su posible fichaje

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Premier League - Newcastle United contra Sunderland - St James' Park, Newcastle, Reino Unido - 22 de marzo de 2026. Anthony Gordon del Newcastle United celebra un gol de su equipo

El extremo inglés del Newcastle United Anthony Gordon se ‌someterá el jueves ‌a una revisión médica en Barcelona antes de un posible traspaso por 80 millones de euros (92,88 millones de dólares) al campeón de LaLiga, informaron medios británicos.

La cadena ​Sky Sports ⁠mostró imágenes del jugador de ‌25 años subiendo a ⁠un avión privado y ⁠dijo que podría haber un anuncio el viernes o durante el fin ⁠de semana.

Gordon ha tenido la ​mejor temporada de su ‌carrera, con 17 ‌goles para el Newcastle en todas ⁠las competiciones, incluidos 10 tantos en 12 partidos de la Liga de Campeones, y forma ​parte ‌de la selección de Inglaterra para la Copa Mundial.

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A Gordon aún le quedan cuatro años de contrato, según medios, ⁠después de llegar al club en enero de 2023 y firmar una renovación a largo plazo en octubre de 2024. Pero el Newcastle no logró clasificarse para competiciones europeas la ‌próxima temporada, al terminar 12º en la Premier League.

El entrenador del Newcastle, Eddie Howe, reconoció este mes que Gordon podría haber jugado su ‌último partido con el club después de que el Bayern de Múnich ‌expresara interés, ⁠antes de que el Barcelona irrumpiera en la operación.

(1 ​dólar = 0,8613 euros)

Con información de Reuters