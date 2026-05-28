ATE define medidas de fuerza en su Congreso Nacional: “Llegó la hora de ir por salarios”

El 69° Congreso Ordinario se realizará con presencias de todas las provincias.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realiza su Congreso Nacional y se encamina a definir una nueva medida de fuerza contra el recorte salarial y el ajuste en el Estado. “El reciente fallo judicial sobre el INTI demuestra que estamos frenando los despidos, ahora llegó la hora de ir por nuestros salarios”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio de estatales.

El 69° Congreso Ordinario se realizará a partir de las 10 con la presencia de todas las provincias y se encamina a definir una nueva medida de fuerza contra el recorte salarial y el ajuste en el Estado. “El reciente fallo judicial sobre el INTI demuestra que estamos frenando los despidos, ahora llegó la hora de ir por nuestros salarios. Tenemos un Gobierno que en los últimos dos años y medio ha saqueado el bolsillo de todos los estatales. Tenemos que avanzar decididamente en la recuperación de todo el poder adquisitivo perdido.”, indicó Aguiar.

La Jornada se desarrollará en el Anfiteatro Eva Perón de la sede nacional de ATE, con dirección en Avenida Belgrano 2527 (CABA). Están habilitados para sesionar y debatir más de 200 congresales en representación de todos los Consejos Directivos Provinciales. Además, durante la tarde se desarrollará también el 58° Congreso Nacional Extraordinario.

La paritaria de la Administración Pública Nacional (CCT 214/06) comprende el periodo de junio de 2025 a mayo de 2026. En ese lapso, el incremento salarial -rechazado por ATE y aceptado por UPCN- fue de 21% mientras que la inflación fue de 33,6% teniendo en cuenta la estimación de 2,4% del para el mes de mayo según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central.

En este escenario de deterioro del ingreso, Aguiar planteó la necesidad de debatir en el Congreso una “medida de fuerza contundente” para “torcerle el brazo a Caputo en las próximas paritarias”.

“No descartamos avanzar hacia un paro que tenga alcance nacional y también sea abarcativo de los estados provinciales y municipales. En este momento, el ajuste se hace sentir más allá de Buenos Aires”, completó el dirigente estatal.

La Justicia hizo lugar a una cautelar de ATE por el INTI

La Justicia hizo lugar este martes a la medida cautelar presentada por la ATE y suspendió los despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Con esta resolución, las autoridades del organismo no podrán avanzar con cesantías, traslados ni modificaciones en la situación laboral de los trabajadores, además de quedar frenada la aplicación de la Resolución 42/26.

Tras conocerse la decisión judicial, Aguiar, celebró el fallo en sus redes sociales y lo definió como “un histórico triunfo para los estatales”. El dirigente sindical sostuvo además que el gobierno de Javier Milei “se está debilitando” y advirtió que el gremio buscará avanzar con nuevas presentaciones judiciales. “Prepárense”, escribió en X.