El embajador de EEUU advierte a España a actuar con cautela al estrechar lazos con China

FOTO DE ARCHIVO. Miembros de la guardia de honor sostienen las banderas de España y China antes de una ceremonia de bienvenida al rey de España Felipe VI en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China

España debe actuar con mucha cautela a medida que intensifica sus relaciones con China para mantenerla al margen de sectores ‌críticos como los datos, ‌la defensa y las telecomunicaciones, en los que Pekín busca imponerse, dijo el miércoles Benjamín León, embajador de Estados Unidos en España.

En uno de sus primeros discursos públicos desde que asumió el cargo en febrero, León expresó su preocupación por la adjudicación de contratos públicos a empresas que colaboran con Huawei, el gigante tecnológico chino que, ​según Washington, supone "un riesgo ⁠inaceptable" para la seguridad nacional de Estados Unidos.

"No creo que llegue ‌al nivel de la seguridad que España y Estados ⁠Unidos intercambiamos (información)", dijo.

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"¿Y si España tiene ⁠cuidado de mantener a China fuera de entrar en las áreas críticas? ¿Por qué no (negociar con Pekín)? Pero veo que están empezando a penetrar las ⁠áreas críticas y España tiene que tener mucho cuidado con ​eso, mucho cuidado, porque eso sí es ‌peligroso".

"China busca dominar tecnologías críticas, utiliza ‌prácticas comerciales desleales y coerción económica para ampliar su influencia estratégica. ⁠Y eso representa riesgos reales para nuestras cadenas de suministro, nuestra investigación y nuestra seguridad", dijo, instando a Europa a proteger su investigación, su propiedad intelectual y sus valores democráticos.

China ha negado en ​numerosas ocasiones ‌las acusaciones de Washington sobre prácticas desleales y espionaje.

Las relaciones entre el Gobierno del presidente Donald Trump y el Gobierno de izquierdas de España se han visto tensadas por la negativa de Madrid a cumplir el compromiso adquirido por los ⁠miembros de la OTAN de aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB y de permitir que EEUU utilice sus bases militares y su espacio aéreo en la guerra contra Irán.

En octubre, Trump sugirió que podría aplicar sanciones económicas a España por no haber aumentado el gasto en defensa.

León dijo que España había "frustrado" a Trump y señaló que ‌la decisión sobre cómo proceder era exclusivamente del presidente, pero restó importancia a las posibilidades de sanciones económicas o militares por parte de EEUU.

"Estoy convencido de que lo mejor de la relación entre España y Estados Unidos no pertenece solamente al pasado, todavía está por escribirse", dijo.

Describió ‌las bases navales estadounidenses y españolas en el sur de España, en Rota y Morón, como "bases fundamentales para nuestra defensa compartida", ante los temores de ‌que la retirada de ⁠soldados estadounidenses en Europa pudiera afectar a las instalaciones españolas.

"Vivimos tiempos peligrosos, muy peligrosos. Europa debe estar preparada ​para defenderse, Estados Unidos estará a su lado y juntos seguiremos garantizando la seguridad del mundo democrático", dijo.

Con información de Reuters