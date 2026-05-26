Ortelli encendió todas las alarmas en el Gobierno por lo que reveló sobre Adorni: "Muchas cosas"

Ortelli encendió todas las alarmas en el Gobierno por lo que reveló sobre Adorni.

En el aire de Radio Rivadavia, el periodista Ignacio Ortelli reveló detalles explosivos sobre los consumos de tarjeta de crédito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El conductor expuso el desfasaje patrimonial del funcionario y detalló sus lujosos movimientos inmobiliarios.

Durante su programa, el comunicador describió el complejo panorama económico del vocero presidencial devenido en jefe de Gabinete. "Nosotros también habíamos hablado de los consumos de tarjeta de crédito de Manuel Adorni. 85 millones durante 2025. 85 millones durante 2025", arrancó Ortelli.

Acto seguido, profundizó sobre las sospechas que recaen sobre el referente de La Libertad Avanza: "Es un promedio que no condice con el nivel de ingresos, pero sobre todo con el nivel de gastos previos que tuvo Adorni hasta su llegada a la función pública, aparentemente".

Lejos de calmar el tono de su editorial, el periodista enumeró los ostentosos movimientos del funcionario. "No condice con una persona en pleno proceso de dos reformas simultáneas: en una casa de fin de semana y en un departamento donde vive junto a su familia. También el alquiler tan oneroso de una casa de fin de semana, en Exaltación de la Cruz", disparó y advirtió: "Va a tener que explicar muchas cosas".

Ortelli encendió todas las alarmas en el Gobierno por lo que reveló sobre Adorni.

La supuesta maniobra del funcionario

Para concluir, el periodista apuntó a la presunta estrategia de la Casa Rosada. "Ayer trascendió que, supuestamente, se iba a acoger a la ley de inocencia fiscal, de perdón fiscal, que impulsó Milei", expresó y sentenció: "Una cosa es un ciudadano común y otra cosa es alguien con una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado".