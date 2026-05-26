Macron afirma que miles de empresas participarán en el plan de electrificación

Imagen de archivo del logotipo de Electricité de France (EDF) frente a las torres de refrigeración en la entrada de la central nuclear de Civaux, Francia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el martes que miles ‌de empresas participarán en ‌la iniciativa del país por duplicar la cuota de electricidad de producción nacional en su mix energético hasta alcanzar el 60% en 2030. Macron firmó el martes un pacto nacional de electrificación con las principales empresas, en el que se detallan ​los compromisos de ⁠inversión privada, como parte de un plan energético ‌presentado en febrero.

El Gobierno anunció ⁠que duplicará las ayudas estatales ⁠hasta alcanzar los 10.000 millones de euros anuales hasta 2030 con el fin de reducir la dependencia de ⁠Francia de los combustibles fósiles importados y ​aumentar la cuota de electricidad generada ‌a partir de la ‌energía nuclear y las energías renovables en la ⁠generación eléctrica, la calefacción, el transporte y la industria. RTE (el operador de la red de transmisión de electricidad en Francia) y otros operadores de ​la red eléctrica invertirán en el tendido de 45.000 kilómetros de líneas de transmisión y distribución para 2030.

"Se trata de un importante plan de transformación en el que participan 6.000 empresas y que ​creará ‌o mantendrá más de 600.000 puestos de trabajo", afirmó Macron. "Es bueno para el poder adquisitivo, es bueno para la competitividad, es bueno para la independencia del país", sumó.

El pacto del ⁠martes no incluye nuevos fondos públicos, pero cuenta con compromisos de inversión de empresas francesas para alcanzar los objetivos estatales. El fabricante de automóviles Stellantis invertirá más de 1.000 millones de euros para producir una nueva generación de vehículos eléctricos en su planta de Mulhouse a ‌partir de 2029, afirmó el mandatario.

La empresa estatal de servicios públicos EDF anunció que destinará 240 millones de euros (279 millones de dólares) a acelerar la electrificación, con fondos que se utilizarán para preparar emplazamientos ‌industriales destinados a acoger a grandes consumidores de electricidad, ayudar a los hogares a adquirir bombas de calor, comprar ‌vehículos eléctricos ⁠de gran tonelaje e instalar estaciones de recarga públicas.

(Texto de America Hernandez ​y Makini Brice para Reuters y editado en español por Carlos Serrano)