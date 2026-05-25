Argentina vs Austria: cuándo juega, horario, TV en vivo, y streaming del Mundial 2026

Lionel Messi y David Alaba, referentes de las selecciones.

La Selección Argentina se cruza con Austria por la segunda fecha del Grupo J en el Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Dallas Stadium, donde también la albiceleste se medirá más adelante contra Jordania. Una ciudad que recibirá al campeón defensor de esta Copa del Mundo, que llega con la ilusión de repetir lo conseguido en Qatar 2022, con muchos nombres que se repiten y algunos nuevos.

El conjunto de Lionel Scaloni comparte el Grupo J con Argelia y las mencionadas selecciones de Austria y Jordania, donde tiene como primer objetivo intentar quedarse con la clasificación en la zona de cara a lo que serán los 16avos de final. Y de allí en más, en caso de terminar primero o segundo, puede medirse en esa instancia con algún campeón del mundo, ya que su rival saldrá del Grupo H (España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita).

Cuándo juegan Argentina contra Austria: por dónde ver

Día y hora: Argentina contra Austria juegan el lunes 22 de junio a las 14 (horario argentino).

TV y streaming: TV Pública y Telefé (TV Abierta), la plataforma Disney + y DSports.

Cómo llega Austria al Mundial 2026

Austria volverá a disputar una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia y lo hará con la ilusión de convertirse en una de las sorpresas del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Ralf Rangnick logró la clasificación tras una sólida campaña en las Eliminatorias Europeas, donde terminó como líder de su grupo con seis triunfos, un empate y apenas una derrota. El equipo mostró una identidad clara basada en la presión alta, la intensidad física y las transiciones rápidas, características que marcaron el estilo impuesto por el entrenador alemán.

La gran referencia del plantel es David Alaba, capitán y símbolo de una generación que buscará dejar huella en Norteamérica 2026. El defensor del Real Madrid aporta experiencia, liderazgo y calidad técnica, aunque no es la única figura destacada. También sobresalen Marcel Sabitzer, eje del mediocampo y dueño de una gran pegada; Konrad Laimer, fundamental por su despliegue físico; y Christoph Baumgartner, una de las cartas ofensivas más peligrosas del equipo. Marco Arnautovic, referente histórico en ataque, completa una selección que combina experiencia y dinámica colectiva.

Los antecedentes contra Austria

La Selección Argentina apenas se midió dos veces contra Austria en su historia. La primera en 1980, donde venció 5 a 1 a los europeos. Los goles de la albiceleste fueron marcados por Santiago Santamaría, Leopoldo Luque y Diego Maradona, mientras que Kurt Jara descontó. Diez años después, empataron 1 a 1 en su último enfrentamiento, con goles de Manfred Zsak y Jorge Burruchaga.