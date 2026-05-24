Los diputados de Jalil se abstuvieron y tres departamentos de Catamarca podrían perder el subsidio al gas

La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de ley que redefine el Régimen de Subsidios a los Consumos Residenciales de Gas Natural, conocido popularmente como "Zona Fría". El proyecto obtuvo 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones, que incluyeron la decisión de Fernanda Ávila, Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega, pertenecientes al bloque Elijo Catamarca y que responden al gobernador Raúl Jalil.

La iniciativa, que ahora pasa al Senado, busca eliminar el beneficio de descuentos automáticos en las facturas de gas para aproximadamente 3,2 millones de hogares que habían sido incorporados al sistema en 2021. En el caso de Catamarca, los departamentos de Andalgalá, Belén y Tinogasta serían los principales afectados por la iniciativa libertaria.

De avanzar el proyecto en el Senado, el beneficio pleno quedaría limitado a la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la región de la Puna. En tanto, los hogares que cumplan determinados requisitos socioeconómicos podrían conservar asistencia mediante el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Además, el subsidio ya no se aplicará sobre el total de la factura sino únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo que reducirá el impacto del descuento incluso para quienes continúen dentro del régimen.

Pese a que la quita del subsidio perjudicará a miles de familias catamarqueñas, el gobernador Jalil ordenó que sus legisladores no rechacen la iniciativa. En el tablero legislativo, otros mandatarios regionales volvieron a demostrar que el apoyo al Ejecutivo no es lineal, sino transaccional.

Las 10 provincias que se verían afectadas por la reducción de las Zonas Frías

La reforma del Gobierno, si finalmente es sancionada por el Senado, impactará sobre municipios y departamentos de 10 provincias que actualmente forman parte del esquema ampliado de Zona Fría o que sufrirán cambios en el cálculo del subsidio.

Las provincias provincias argentinas alcanzadas por el posible recorte al subsidio del gas son:

Provincia de Buenos Aires

Catamarca

Córdoba

Jujuy

La Rioja

Mendoza

San Juan

San Luis

Santa Fe

Salta

La excepción son los departamentos de Patagones en la provincia de Buenos Aires y de Malargüe en Mendoza, en los que el subsidio a la Zona Fría seguirá alcanzando a todos sus habitantes por estar incluidos dentro del régimen original de 2002.

También lo seguirán recibiendo todos los habitantes de las localidades más frías de la Puna, en el NOA, pertenecientes a algunos departamentos de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Del mismo modo, seguirán recibiendo el subsidio por Zona Fría todos los habitantes de las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, sin importar su nivel de ingresos.