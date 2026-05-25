Cómo es el Arrowhead Stadium de Kansas City, sede del Mundial 2026 (Foto: Wikipedia)

El Arrowhead Stadium de Kansas City es una de las sedes más grandes de Estados Unidos para este Mundial 2026. El recinto recibirá cinco partidos de la Copa del Mundo, entre ellos, el debut de la Selección Argentina contra Argelia.

Los detalles del Arrowhead Stadium de Kansas City, sede del Mundial 2026

El Arrowhead Stadium es un estadio de fútbol americano de Kansas City, Missouri. Tiene capacidad para 76,416 espectadores, lo que lo convierte en el 25 más grande del territorio estadounidense. Durante el Mundial 2026, en el estadio se realizarán tres partidos de la fase de grupos, uno de dieciseisavos y otro de octavos de final.

El Arrowhead Stadium de Kansas City cuenta con capacidad para más de 76 mil personas (Foto: TripAdvisor)

Inaugurado en 1972, es uno de los recintos más emblemáticos de Estados Unidos, no solo por su tamaño, sino por su increíble acústica: obtuvo el récord Guiness como el estadio al aire libre más ruidoso del mundo al alcanzar los 142.2 decibelios en 2014.

Además de ser la casa de los Kansas City Chiefs y de albergar varios partidos de NFL, el recinto ha recibido diferentes eventos deportivos y ha sido escenario de artistas de primer nivel de la música mundial.

Uno por uno, todos los partidos que se juegan en Arrowhead Stadium de Kansas City

Zona de grupos

Jueves 16 de junio : Argentina vs Argelia – Grupo J

– Grupo J Sábado 20 de junio: Ecuador vs Curazao – Grupo E

Jueves 25 de junio: Túnez vs Países Bajos – Grupo F

Dieciseisavos de final

Viernes 3 de julio: 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L

Cuartos de final

Sábado 11 de julio: Ganador Partido 95 v Ganador Partido 96

Conocé todos los estadios sede del Mundial 2026