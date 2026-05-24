Ver River vs. Belgrano en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

River y Belgrano ya se enfrentaron en abril de este año.

River Plate y Belgrano de Córdoba se enfrentarán este domingo a las 15:30 horas por la final del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino. Un encuentro que definirá un título de liga y un choque con cierto sabor a revancha en la previa para los de Núñez, por ser el partido más importante que jugarán ambos desde la recordada promoción del 2011, que decretó el histórico descenso del "Millonario" a la B Nacional y el ascenso a Primera División del "Pirata", que venía de perder otras promociones frente a Racing y Rosario Central.

Si bien los contextos son muy distintos, para el equipo de Barrio Alberdi esta será una final histórica, ya que es la primera vez que tiene a chance de ser campeón. Y de ganar se convertiría en el primer equipo cordobés en ganar un torneo local (Talleres tiene una Copa Conmebol, antecesora de la Sudamericana). Y para River es la oportunidad de cortar una sequía de más de dos años sin ganar títulos de ningún tipo.

Por dónde ver River contra Belgrano

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre River y Belgrano de este domingo 15:30 será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports.

River vs. Belgrano: los antecedentes en partidos de eliminación directa

Cuatro veces se enfrentaron en mata-mata River y Belgrano a lo largo de la historia. La primera data de los cuartos de final del Torneo Nacional 1984. En el partido de ida, disputado el 18 de abril en el Estadio Olímpico de Córdoba, River por 4-0 como visitante al "Pirata", mientras que Belgrano logró imponerse 2-0 en la revancha jugada el 25 de abril en el Monumental, pero no le alcanzó para pasar de fase y avanzó River.

El segundo enfrentamiento en un mano a mano entre ambos fue en la Copa Centenario 1993, en la final de la Ronda de Perdedores. El 23 de enero de 1994, River se quedó con el triunfo por 2-1, lo que le permitió avanzar a la final del certamen, que perdería contra Gimnasia de La Plata. No obstante el partido más importante entre ambos fue el tercer cruce, por la Promoción 2011.

La ida la ganó Belgrano por 2 a 0 en Alberdi, el 22 de junio de ese año, mientras que la vuelta fue el 26 de junio con empate 1 a 1, lo que dejó un global de 3 a 1 (luego el Tribunal Disciplinario le dio el partido ganado por 1 a 0 al "Pirata"). Esto consumó el primer y único descenso de River a la B, donde al año siguiente lograría el ascenso con Matías Almeyda en el banco.

Belgrano llega entonado a la final en donde intentará vencer por segunda vez a River en un mata-mata.

El último antecedente entre ambos fue en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2023. En aquella oportunidad, disputada el 3 de diciembre, River Plate logró vencer a Belgrano por 2-1. Después River perdió por penales en aquel año contra Rosario Central, que fue campeón en Santiago del Estero tras vencer a Platense.