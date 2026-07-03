La Policía de Formosa secuestró estupefacientes a un familiar de una concejal de La Libertad Avanza

La Policía de Formosa continúa con la investigación por presunta comercialización de estupefacientes en Las Lomitas. Uno de los procedimientos se realizó en una vivienda identificada como la casa de un familiar de una concejal de La Libertad Avanza, espacio político que gobierna el municipio de la mano de Pablo Basualdo.

En diálogo con Radio Formosa, el comisario inspector Manuel Oviedo explicó que la pesquisa permitió reunir pruebas suficientes para que la Justicia ordenara los allanamientos y remarcó que la causa fue calificada bajo el artículo 5°, inciso C, de la Ley 23.737, que sanciona la comercialización de estupefacientes.

Según detalló, la investigación comenzó en abril a partir del aporte de un vecino que advirtió movimientos sospechosos en una vivienda de la zona céntrica de Las Lomitas. A partir de esa denuncia, efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas realizaron tareas de vigilancia, filmaciones, registros fotográficos y recolección de pruebas que luego fueron incorporadas al expediente judicial.

Los allanamientos y los elementos secuestrados

Con las pruebas reunidas durante la investigación, el Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas autorizó dos allanamientos simultáneos, ejecutados durante la mañana del miércoles con la participación de efectivos de Drogas Peligrosas y grupos especiales de la Policía de Formosa.

En una vivienda del barrio San Luis, los investigadores secuestraron 11 envoltorios de cocaína, una importante suma de dinero en efectivo, siete teléfonos celulares, una tablet y dos motocicletas que, de acuerdo con la investigación, habrían sido utilizadas para la distribución de estupefacientes bajo la modalidad de delivery. En ese procedimiento fue detenido un joven de 23 años.

El segundo operativo se realizó en una vivienda del barrio Centro, donde los efectivos hallaron 16 envoltorios de marihuana, tres de cocaína, una balanza digital y otros elementos de interés para la causa. El principal sospechoso, de 33 años, intentó escapar hacia una zona de monte y destruyó su teléfono celular durante la fuga, aunque fue detenido a pocos metros del lugar.

La causa apunta a una presunta venta de estupefacientes

Oviedo aclaró que la investigación no está vinculada al consumo personal sino a la presunta comercialización de droga, motivo por el cual la causa fue encuadrada en el artículo 5°, inciso C, de la Ley 23.737.

La investigación continuará bajo la órbita de la Justicia, que deberá profundizar las actuaciones y determinar las responsabilidades de las personas involucradas en la presunta actividad de comercialización de estupefacientes.