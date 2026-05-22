Cómo es el Estadio BBVA de Monterrey, sede del Mundial 2026

El Estadio BBVA de Monterrey es una de las sedes mexicanas más modernas para este Mundial 2026. El recinto albergará cuatro partidos de la Copa del Mundo, aunque ninguno será protagonizado por la Selección de México.

Los detalles del Estadio BBVA de Monterrey, una de las sedes del Mundial 2026

El estadio BBVA de Monterrey tiene un diseño moderno y de alta gama. Cuenta con una capacidad para alrededor de 53.500 espectadores y una de sus grandes características es que posee cercanía al campo gracias a que cuenta con tribunas inclinadas a 34 grados.

El Estadio BBVA de Monterrey tiene una de las tecnologías más modernas de México

Su arquitectura lo llevó a ganar el Premio de Honor a la Excelencia de Diseño en edificación a gran escala, uno de los reconocimientos más prestigiosos en Estados Unidos. Además, fue el primer estadio de América Latina en obtener la certificación LEED Gold por sustentabilidad.

El estadio fue inaugurado el 2 de agosto de 2015, entre sus diferentes comodidades cuenta con 324 suites, zonas VIP, restaurantes, tienda oficial, cuatro vestidores completos, sala de prensa y un sistema integral de conectividad Wifi.

Ubicado en el municipio de Guadalupe, dentro del área metropolitana de Monterrey, es la casa del Club de Futbol Monterrey, uno de los equipos más importantes de la Liga MX. Durante la Copa Mundial 2026 será denominado Estadio Monterrey por normativas de la FIFA y albergará tres partidos de la fase de grupos y un cruce de eliminación directa (dieciseisavos de final).

Qué partidos se van a jugar en el Estadio de Monterrey

Fase de grupos

14 de junio: Suecia vs. Túnez - Grupo F

20 de junio: Túnez vs. Japón - Grupo F

24 de junio: Sudáfrica vs. República de Corea - Grupo A

Dieciseisavos de final

29 de junio: 1° Grupo F vs. 2° Grupo C

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