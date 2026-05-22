Crisis: se desplomaron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings en marzo

El Indec publicó tres informes fundamentales para analizar la situación del consumo masivo y los datos reflejaron un derrumbe en distintos canales comerciales durante marzo. Según los reportes, las ventas en supermercados, autoservicios mayoristas y centros comerciales registraron bajas pronunciadas en comparación con el mismo mes del año pasado, evidenciando el impacto de la pérdida de poder adquisitivo sobre el consumo.

Supermercados

Las ventas en supermercados mostraron una caída interanual del 5,1% en marzo. Además, durante el primer trimestre del año la baja acumulada alcanzó el 3,1% frente al mismo período de 2025. En la medición desestacionalizada, el indicador reflejó una variación del 0% respecto de febrero.

Entre los rubros con mayores incrementos se destacaron “Carnes”, con 41,9%; “Panadería”, con 27,0%; “Alimentos preparados y rotisería”, con 25%; y “Almacén”, con 22,7%.

En cuanto a las formas de pago, las tarjetas de crédito concentraron el 44,9% de las operaciones y registraron una suba interanual del 18,2%. Las compras con débito representaron el 24,8% del total y crecieron 10,4%, mientras que las realizadas en efectivo alcanzaron el 16,6%, con un aumento del 25,3%. Por su parte, otros medios de pago representaron el 13,7% y exhibieron el mayor crecimiento, con una suba del 47,5%.

Mayoristas

En los autoservicios mayoristas, las ventas retrocedieron 7,2% frente a marzo del año pasado, mientras que el acumulado de enero y marzo mostró una caída del 2,6%. Mientras tanto, contra febrero se registró una baja mensual del 1,4%.

Las ventas medidas a precios corrientes alcanzaron los $ 374.252,8 millones, lo que implicó una suba del 16,7% interanual. Los sectores con mayores aumentos fueron “Carnes”, 50,5%; “Otros”, 23,7%, “Almacén”, 21,5%, y “Lácteos”, 19,8%.

Respecto de los medios de pago, el efectivo explicó el 25,6% de las operaciones y tuvo un incremento del 26,6%. Las compras con tarjeta de crédito representaron el 26,8% del total y subieron 9,2%, mientras que las realizadas con débito abarcaron el 15,6% y registraron una caída del 7,2%. Otros métodos de pago concentraron el 31,9% restante, con un aumento del 32,7%.

Shoppings

En los centros comerciales, las ventas a precios constantes se derrumbaron 13,3% en comparación con marzo del año anterior. En el acumulado del primer trimestre, la baja fue del 5,7%. En términos desestacionalizados, el indicador creció 1,5% respecto a febrero.

A valores corrientes, las ventas totalizaron $ 552.972 millones, lo que significó un incremento interanual del 3,6%. En la Ciudad de Buenos Aires, la facturación creció 13,3%, alcanzando los $ 171.130 millones, mientras que en el Gran Buenos Aires la caída fue del 5,2%, con ventas por $ 172.428 millones.

En el interior del país, la Región Pampeana alcanzó un total de 117.347 millones de pesos, lo que representa un incremento de 3,8% respecto a marzo de 2025. Las ventas a precios corrientes en la Región Cuyo fueron de 39.171 millones de pesos, lo que representa un aumento de 14,2% respecto a igual mes del año anterior.

Por último, la Región Norte y la Región Patagonia obtuvieron un valor de 25.874 y 27.022 millones de pesos, con una caída interanual de 5,6% y un incremento respecto de marzo de 2025 de 3,8%, respectivamente.