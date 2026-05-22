Para las más arriesgadas: el color de uñas que se va a usar este otoño 2026, según manicuras.

Hay un color de uñas que va a ser furor este otoño 2026 y que las manicuras recomiendan experimentar. Si estás buscando un color de uñas con mucha personalidad, original y moderno, pero que al mismo tiempo tenga vibras otoñales, este te puede inspirar.

Se trata del color mandarina. Es un naranja vibrante y bien saturado, ideal para los días otoñales. Esta tendencia viene acompañada de las uñas cortas, que se están usando mucho desde hace meses. Podés llevarlas en uñas con forma cuadrada, ovalada o redonda, según más te guste.

Olha Shtanhei, nail artist profesional, explica en diálogo con Real Simple: “La estética actual se basa en la precisión, la moderación y la intención, y los largos más cortos muestran las tres. El foco pasó a estar en una forma impecable, cutículas prolijas, color saturado y un acabado perfecto”.

Uñas mandarina: por qué van a ser tendencia este otoño 2026

Uno de los favoritos de la manicura Olivia Van Iderstine es el tono mandarina, especialmente en uñas cortas. “Las uñas cortas son el largo perfecto para un color ultra intenso y llamativo, porque hay menos superficie. El tono se vuelve más un accesorio que un gran bloque de color”, explica.

Además de lo llamativas que resultan a primera vista, el mandarina tiene una ventaja clave y es que aporta luz y contraste en una temporada donde predominan los tonos más oscuros y apagados.

Mientras los clásicos otoñales como el bordó, marrón o verde oliva siguen muy presentes, este naranja vibrante aparece como una alternativa más juvenil y arriesgada para las que quieren salir de lo predecible.

Otra ventaja es que son muy versátiles. Pueden adaptarse tanto a looks más minimalistas como a estilos más jugados, con acabados brillantes, cremosos o incluso con un leve efecto glossy. En uñas cortas, además, hace que se vea llamativo pero elegante al mismo tiempo.

Al tratarse de un color tan saturado, cualquier imperfección se nota más, por lo que el cuidado de la forma de la uña y las cutículas se vuelve fundamental. Intentá quitarte bien las cutículas antes de pintarlas de un color llamativo o bien ir a un salón de belleza a que te las hagan.