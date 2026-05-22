Juez EEUU desestima la acusación contra el migrante salvadoreño Kilmar Abrego

Por Luc Cohen
NUEVA YORK, 22 mayo (Reuters) - Un juez estadounidense desestimó el viernes la acusación formal contra el migrante salvadoreño Kilmar Abrego, al considerar que el Gobierno federal no lo habría procesado si él no hubiera impugnado su deportación.
Abrego, que entró ilegalmente en Estados Unidos, se convirtió en un símbolo de la campaña de deportaciones masivas de Donald Trump cuando fue enviado a una megaprisión en El Salvador en marzo, a pesar de una orden judicial que prohibía su devolución a ese país debido al riesgo de persecución.
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El Gobierno de Trump llevó de vuelta a Abrego al país en junio, después de que la Corte Suprema le ordenara facilitar su regreso, que se produjo solo después de que los fiscales obtuvieran una acusación penal en la que se le imputaba el delito de tráfico de personas.
Abrego se declaró no culpable y argumentó que estaba siendo procesado en represalia por haber demandado al Gobierno para que lo devolvieran.
Con información de Reuters