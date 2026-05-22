Romance confirmado: filman a cantante argentino besando a famosa actriz

Pareja se muestra sin vueltas.

En medio de rumores, versiones cruzadas y un clima mediático caliente, una escena terminó de confirmar lo que muchos sospechaban. Fito Páez volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez por un motivo muy distinto.

Después del incómodo episodio que vivió con su público en el Movistar Arena, el músico eligió un formato más íntimo para presentar su nuevo disco. Una charla relajada, con pocas personas, donde habló de su proceso creativo y del momento personal que atraviesa.

A Fito Páez se lo vio acompañado

Pero lo que parecía una presentación tranquila terminó convirtiéndose en una bomba. Entre los presentes estaba nada menos que Sofía Gala, sentada en primera fila y siguiendo cada palabra con atención.

Sofía Gala y Fito Páez se muestran juntos de nuevo.

El momento que lo cambió todo llegó sobre el final. Fito, sin vueltas, decidió dedicarle públicamente el álbum. “Por su compañía, por su amor…”, dijo, dejando a todos en silencio.

Fito Paez ya no se oculta más

La reacción no tardó en llegar. En medio de aplausos, el cantante se acercó a la actriz, la tomó de la mano y, sin ocultarse, terminaron besándose frente a todos.

La escena fue registrada por varios presentes y rápidamente se viralizó, instalando una pregunta inevitable: ¿romance confirmado?Por ahora, ninguno de los dos sale a confirmarlo, sino que todo lo contrario.

Lo curioso es que, a pesar de las imágenes, la propia Sofía Gala eligió bajarle el tono a la situación. Cuando fue consultada, negó una relación formal y habló de un vínculo distinto.

“Es familia, tenemos algo muy profundo”, explicó, intentando correrse de las etiquetas clásicas. Una respuesta que, lejos de cerrar el tema, dejó más dudas que certezas.

Lo cierto es que no es la primera vez que se muestran juntos con gestos de cercanía. Sin embargo, esta vez hubo algo distinto: una declaración pública y un beso que nadie esperaba.

Así, entre definiciones ambiguas y gestos contundentes, la historia entre Fito y Sofía suma un nuevo capítulo. Y en el mundo del espectáculo, cuando las imágenes hablan… las palabras pasan a segundo plano.