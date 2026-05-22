Antonelli marca el mejor tiempo en los entrenamientos del Gran Premio de Canadá

Gran Premio de Canadá

Kimi ​Antonelli, líder del campeonato con Mercedes, fue el más rápido en la única sesión de entrenamientos del viernes para ‌la carrera sprint del Gran ‌Premio de Canadá del fin de semana, en una sólida puesta en marcha del equipo con su primer paquete importante de actualizaciones de la temporada de Fórmula 1.

El italiano de 19 años, que busca su cuarta victoria consecutiva, completó una vuelta al Circuito Gilles Villeneuve con un mejor tiempo de un minuto y ​13,402 segundos bajo ⁠un sol radiante y en condiciones frescas.

Su compañero de equipo, ‌George Russell, ganador el año pasado en Montreal y ⁠que busca recuperar el impulso tras ⁠el fulgurante inicio de temporada de Antonelli, fue el segundo más rápido, a 0,142 segundos.

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El británico terminó su sesión con un trompo ⁠en la curva dos y rozó la barrera, lo que ​provocó la salida de banderas amarillas.

El siete ‌veces campeón del mundo de Ferrari, ‌Lewis Hamilton, fue el tercero más rápido, por delante de ⁠su compañero de equipo Charles Leclerc, mientras que el cuatro veces campeón de Red Bull, Max Verstappen, quedó quinto.

El actual campeón de McLaren, Lando Norris, fue el sexto más rápido, en ​tanto su ‌compañero de equipo Oscar Piastri quedó en séptimo lugar.

La sesión de 60 minutos, la única de entrenamientos antes de la clasificación sprint que se disputará más tarde el viernes, se vio interrumpida por tres banderas rojas y luego ⁠se prolongó para recuperar el tiempo perdido en pista.

William Lawson, de Racing Bulls, se detuvo en pista tras perder la dirección asistida a los nueve minutos de la sesión, lo que provocó la primera interrupción.

A continuación, Alex Albon, de Williams, sufrió un accidente en la curva siete al no poder esquivar una marmota, lo que motivó la ‌segunda bandera roja. La última interrupción se produjo a cinco minutos del final, cuando Esteban Ocon se detuvo en pista.

Arvid Lindblad, de Racing Bulls, fue una sorpresa al marcar el octavo mejor tiempo, con Nico Hülkenberg, de Audi, en novena posición y Fernando Alonso, de ‌Aston Martin, completando el top 10.

Mercedes trajo a Montreal componentes aerodinámicos muy revisados, con el objetivo de mejorar la carga aerodinámica y la ‌estructura del flujo, ⁠después de que sus rivales McLaren, Ferrari y Red Bull introdujeran mejoras en Miami a principios de este ​mes.

La clasificación para la carrera sprint del sábado, puntuable para el campeonato, tendrá lugar más tarde el viernes.

Con información de Reuters