Dua Lipa sorprendió al incluir un clásico de Maná en su nuevo disco.

La histórica “Oye Mi Amor” volvió a ocupar el centro de la escena global gracias a una inesperada alianza entre Dua Lipa y Maná. El clásico de la banda liderada por Fher Olvera forma parte de Live From Mexico, el nuevo álbum en vivo de la estrella pop británica, y se convirtió en uno de los momentos más comentados del proyecto.

El dato no es menor, además de ser la única participación especial del disco, “Oye Mi Amor” también es la única canción del álbum que no pertenece originalmente al repertorio de Dua Lipa. La elección posiciona al himno del rock latino como una pieza central dentro de un lanzamiento internacional que captura el paso de la cantante por México durante su gira mundial.

Dua Lipa incluyó una reversión de “Oye Mi Amor” de Maná en su nuevo disco.

Qué dijo Fher Olvera sobre su colaboración con Dúa Lipa

“Cantar Oye Mi Amor con una gran artista del calibre internacional como Dua Lipa fue algo muy especial. Es una canción emblemática para Maná y para nuestros fans en todo el mundo”, expresó Fher Olvera sobre la colaboración. El músico también destacó el impacto generacional y cultural del tema: “Ver cómo sigue cruzando generaciones e idiomas, y escucharla resonar en quienes no crecieron hablando español, es un orgullo inmenso para nosotros como mexicanos y para toda la música latina”.

La inclusión de la canción confirma algo que viene ocurriendo desde hace tiempo, el repertorio de Maná dejó de ser únicamente un símbolo histórico del rock en español para convertirse en parte activa de la conversación cultural global. Que una de las artistas pop más influyentes del presente haya decidido incorporar un clásico latino dentro de un disco oficial habla del alcance que todavía mantiene la banda mexicana a nivel internacional.

El lanzamiento llega además en un momento de enorme exposición mundial para Maná. En junio, la agrupación será parte de la inauguración de la 2026 FIFA World Cup, convirtiéndose en la única banda de rock presente en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

A eso se suma otra confirmación de peso, Maná encabezará el reconocido Ohana Festival junto a Pearl Jam. El festival, creado por Eddie Vedder, reúne cada año a figuras fundamentales de la escena internacional y tendrá a Maná como la única banda de habla hispana de esta edición.

Entre festivales anglos, eventos deportivos globales y colaboraciones con estrellas del pop internacional, la banda mexicana atraviesa uno de los momentos más fuertes de proyección internacional de toda su carrera.



