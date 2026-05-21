Muere en El Salvador histórico líder y fundador de pandilla criminal Barrio 18

Uno de los fundadores y líder histórico de la sangrienta pandilla criminal conocida como Barrio 18, falleció en El Salvador a consecuencia de complicaciones hepáticas, informó el jueves el Gobierno del país centroamericano.
Carlos Mojica cumplía una condena en una prisión de máxima seguridad desde 2003, luego de que fue hallado culpable de ordenar decenas de homicidios y acusado de otros delitos. En 2024, fue diagnosticado con dolencias renales, hepáticas y un supuesto tumor agresivo en el cerebro.
También conocido como "El Viejo Lin", Mojica falleció en la víspera, según un comunicado del Gobierno. Había sido deportado a El Salvador en los años 90, desde Estados Unidos, donde formó parte de los nacientes núcleos pandilleros que empezaban a identificarse como Barrio 18.
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Autoridades dijeron que Mojica, quien falleció en la víspera, mantenía su liderazgo aún en prisión, dando órdenes para cometer diversos delitos. En 2012 facilitó una tregua entre su pandilla y su rival, MS13, durante la administración del fallecido presidente Mauricio Funes (2009-2014).
La medida redujo drásticamente los índices de homicidios en El Salvador, desde 14 hasta un promedio de cinco casos diarios.
Con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia en 2019, sus políticas de cerco a la criminalidad y régimenes de excepción debilitaron considerablemente la estructura e influencia del Barrio 18, que se había dividido en dos facciones: Sureños y Revolucionarios.
Con información de Reuters