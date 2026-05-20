¿Beijing, nueva capital del mundo? Xi recibió a Putin a sólo días de la visita de Trump

A sólo días de la visita de Donald Trump a la capital china la semana pasada, el presidente Xi Jinping se reunió este miércoles con su par ruso Vladimir Putin en Beijing, en lo que fue el primer encuentro del año entre ambos. Fue un encuentro en el que lo simbólico pesó más que las palabras. El mensaje que mandaron al mundo -y especialmente a Estados Unidos- es que su alianza está más fuerte que nunca, aún en este contexto global cada vez más convulsionado e incierto.

Conversaron sobre las relaciones bilaterales entre ambos países y acordaron extender el Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre China y Rusia, un acuerdo vigente desde 2001. También hablaron sobre la guerra en Irán y firmaron una declaración conjunta para "la promoción de un mundo multipolar y un nuevo tipo de relaciones internacionales".

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