Kicillof apuntó contra los cambios a la ley de Zona Fría: "Hace mucho que no se puede ajustar más"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tildó de "ilegal" la reforma de la ley de Zona Fría, que ayer tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. "Yo pensé que había llegado al límite de la crueldad y el abandono, pero evidentemente no", lanzó, en alusión al gobierno de Javier Milei.

"Hay partes de la ley que están mal, directamente. Que son ilegales. Veremos qué haremos ante la justicia. Le pedimos al Senado que no apruebe algo que descarga sobre la gente los problemas que genera el Gobierno", afirmó el Jefe bonaerense.

Y agregó: "Nos parece un gran error, porque esto va a tener consecuencias de todo tipo sobre una población que está con dificultades para llegar a fin de mes".

Kicillof consideró "terrible" la reforma de la ley, que impacta en la tarifa de gas de municipios del sur bonaerense. "Nos estamos enterando que el Gobierno consiguió que la motosierra venga con apoyo del Congreso, lo que pone en riesgo las tarifas y las condiciones de vida de millones de argentinos en todo el país", protestó.

"En todo el planeta tenemos gobiernos que ante la cuestión del conflicto bélico en Irán, tomaron medidas; todos, menos el de Milei. Y ahora se agrega quitar Zona Fría. Yo pensé que había llegado al límite de la crueldad y el abandono, pero evidentemente no", lanzó.

Y cerró: "Lo escuchaba al ministro (de Economía Luis) Caputo decir que no se puede ajustar más: hace un montón que no se puede ajustar más. La gente no puede pagar las cuentas, el alquiler, no llega a fin de mes; ya estamos viendo que, producto de la desocupación y la caída de los salarios, la vida entera se hace imposible para una proporción de argentinos y bonaerenses".

Kicillof conversó con estudiantes

Kicillof conversó este jueves con más de 360 estudiantes del nivel secundario que participaron de los talleres del programa “La salud mental es entre todos”. Fue en Florencio Varela, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el intendente local, Andrés Watson; y la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels.

En ese marco, Kicillof afirmó que "este programa para estudiantes no salió de un manual, sino de las necesidades que los propios pibes nos expresaban en cada escuela bonaerense: la Provincia los escuchó y ahora juntos lo estamos llevando adelante”.

“Estamos orgullosos de que, frente a los discursos de individualismo y ‘sálvese quien pueda’, los jóvenes nos demuestren que piensan en sus pares, en la comunidad y en que se puede vivir de una manera mejor”, agregó.

Según remarcó el Jefe Provincial, “este es un paso más en un camino que empezamos a transitar desde que asumimos para cambiar el enfoque individual y privado que tenía la salud mental en nuestra provincia”.

“Con inversión y mucho trabajo, hoy todos los hospitales bonaerenses cuentan con servicios especializados, a los que se suman nuevos centros que abordan especialmente esta problemática. La salud mental es una política de Estado en la provincia de Buenos Aires”, subrayó.

Desde su lanzamiento en 2022, participaron en el programa más de medio millón de jóvenes. Estos talleres son un espacio de intercambio y expresión de las necesidades e inquietudes de los alumnos y alumnas. En esta ocasión, destacaron que a partir de esta iniciativa pudieron abordar temas vinculados a las violencias, el ciberbullying y el ciberacoso, y remarcaron la importancia del acompañamiento a quienes padecen problemas de salud mental.

Asimismo, el Gobernador anunció el lanzamiento del Consejo Joven en Salud Mental, que estará conformado por centros de estudiantes de escuelas secundarias con el objetivo de realizar encuentros periódicos para debatir sobre la problemática e incorporar esas discusiones al nuevo Plan de Salud Mental.

Por su parte, Kreplak sostuvo: “Los ministerios de Salud y Educación de la provincia estamos trabajando en conjunto para dar respuesta y llegar a todos los estudiantes bonaerenses, conscientes de que las políticas de prevención y acompañamiento son fundamentales en materia de salud mental”.

Al respecto, Terigi remarcó: "En la Provincia abordamos la salud mental desde una perspectiva de derechos, lo que significa reconocer la capacidad de las y los jóvenes para decidir por sí mismos y ser parte activa del diseño de las políticas que los involucran: con este programa, las escuelas son también espacios de escucha y construcción conjunta”.

En tanto, Calmels afirmó: “Las políticas públicas son mejores cuando se construyen de manera cercana y participativa: lo que los jóvenes sienten, piensan y expresan sobre salud mental es fundamental para orientar nuestro trabajo”.

“Este encuentro junto a estudiantes de nuestro distrito es una muestra más de un Gobierno provincial que camina el territorio, escucha y define políticas públicas para abordar las problemáticas de nuestra sociedad”, subrayó Watson.

Nuevo centro de salud de SUTEBA

Durante la jornada, se llevó a cabo la inauguración del Centro de Atención Primaria de la Salud “Paulo Freire”, perteneciente a SUTEBA, y del nuevo edificio de su seccional en Florencio Varela, junto al secretario general del gremio, Roberto Baradel.

El centro de salud brinda servicios de prevención y promoción de la salud, medicina general y clínica, ginecología, odontología, cardiología y psicología, entre otros, y se integrará a la red de policonsultorios de IOMA.

Por último, Kicillof afirmó: “Aquí hay un ejemplo de cómo el Estado y las organizaciones gremiales, trabajando en conjunto, pueden brindar salud de calidad a nuestro pueblo”. “Frente al ataque sistemático del Gobierno nacional a la salud pública y a las obras sociales de los sindicatos, esta es la respuesta: un nuevo centro para el beneficio de los trabajadores en Florencio Varela”, concluyó.

Estuvieron presentes la jefa de gabinete del Ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini; la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; su par de Administración y Recursos Humanos de la Dirección General de Cultura y Educación, Diego Turkenich; la secretaria general electa de SUTEBA, María Laura Torres; el secretario general de la seccional local, Julio Gutiérrez; representantes gremiales; y funcionarios municipales.