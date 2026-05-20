Recomiendan nuevas excavaciones en el terreno donde hallaron los restos de Diego Fernández Lima

El Fiscal Martín López Perrando a cargo de la investigación por el homicidio y desaparición de Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años que faltó de su casa el 26 de julio de 1984 y que recién se volvió a saber de él el 20 de mayo del 2025, pidió nuevas pericias en el terreno que Gendarmería Nacional analizó hace 15 días. El caso se conoció cuando un grupo de trabajadores encontró huesos y pertenencias en una obra en construcción en la Avenida Congreso al 3700 durante una excavación al costado de una medianera hace un año. La casa en cuestión pertenece a un ex compañero de colegio de la víctima, Cristian Graf, que actualmente es el único imputado en el expediente.

El informe del trabajo que un equipo de especialistas de Gendarmería realizó el 4 de mayo pasado señaló un sector de interés en el terreno entre la casa de Graf y la obra en construcción donde se encontraron los restos, por lo que se recomendó que se hicieran nuevos operativos y excavaciones en el lugar. Según el estudio técnico, se detectó “una anomalía geofísica en un área lindante a la medianera derecha del terreno” por lo que los especialistas sugirieron realizar “una verificación directa mediante excavaciones controladas para determinar la naturaleza del elemento detectado en el subsuelo”. El lugar señalado por los peritos está alrededor del lugar donde hace un año los obreros encontraron los restos y pertenencias de Diego Fernández Lima y esta vez fue analizado no sólo por los especialistas de Gendarmería sino también por especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense, que fue quien identificó al joven desaparecido en 1984.

El pedido de nuevas medidas del Fiscal López Perrando ocurre después de que la Cámara de Apelaciones ordenara a fines de noviembre pasado que se reinicie la investigación. Al mismo tiempo se revocó el sobreseimiento de Cristian Graf y se consideró “prematuro” el fallo firmado por el Juez Alejandro Litvack. Con esta medida, la Justicia dejó de lado la investigación por encubrimiento contra el dueño y habitante de la casa señalada y se orientó la investigación bajo la acusación de homicidio. La medida, detallaron los camaristas, busca agotar todas las líneas investigativas que permitan esclarecer las circunstancias del crimen y desaparición de Diego Fernández Lima.

Según el Fiscal, “existe una afirmación insoslayable y es que Diego Fernández Lima fue asesinado, luego se intentó desmembrar el cuerpo y finalmente fue ocultado mediante el enterramiento en el fondo de la vivienda”. La hipótesis que sostiene el fiscal fue avalada y establecida por el Equipo Argentino de Antropología Forense que señaló la marca en la cuarta costilla derecha producto de una puñalada y las señales del intento de descuartizamiento hasta que fue descartado en una fosa a 60 centímetros de profundidad. El resultado fue producto de la pericia que realizaron especialistas sobre 151 fragmentos de huesos que fueron rescatados en plena obra. Además, junto a los restos óseos se encontró una moneda japonesa que al momento de la desaparición de la víctima se usaba como amuleto, un reloj marca Cassio, que sirvió para establecer un período probable ya que se fabricó desde 1982, un llavero flotante con una llave, la hebilla de un cinturón, un corbatín de uniforme escolar y la suela de un mocasín talle 41. Todos los elementos permitieron ubicar la década probable del entierro en el lugar que luego se convirtió en la calificación de homicidio.

Tras el hallazgo, que se convirtió en mediático ya que la casa había sido habitada por Gustavo Cerati, un familiar de la víctima creyó que podría tratarse de su tío quien había desaparecido 41 años antes y la familia se presentó en la Justicia y aportó una muestra genética de la mamá de Diego Fernández Lima que fue cotejada y así se permitió la identificación. Ahora, el Fiscal espera las nuevas pericias y avanza con la toma de testimonios de amigos del único imputado en la causa, una situación que avanzó la semana pasada y que, según algunos investigadores, dejó baches para avanzar con la investigación para saber quién mató y enterró en el fondo de la casa a Diego Fernández Lima en julio de 1984