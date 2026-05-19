Departamento de Justicia EEUU realizará anuncio el miércoles en relación a incidente ocurrido en Cuba en 1996

El logo del Departamento de Justicia de Estados Unidos se puede ver en la sede del Departamento de Justicia en Washington, EEUU

​El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que ‌realizará un ‌anuncio en Miami el miércoles, coincidiendo con una ceremonia en memoria de las víctimas de un incidente ocurrido en 1996 ​en ⁠el que aviones militares ‌cubanos causaron la muerte ⁠de cuatro ⁠personas.

El gobierno de Donald Trump tiene previsto anunciar este miércoles ⁠cargos penales contra el ​expresidente cubano Raúl ‌Castro, según un ‌funcionario del Departamento de ⁠Justicia estadounidense, en una medida que supondría un recrudecimiento de la campaña ​de presión ‌de Washington sobre el Gobierno comunista de la isla caribeña.

El funcionario, que habló bajo ⁠condición de anonimato, dijo que los fiscales federales esperan hacer pública una acusación contra Castro, de 94 años, en Miami.

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Castro era ministro de ‌Defensa durante el incidente de 1996. El Gobierno cubano ha argumentado que el ataque fue una respuesta legítima ‌a la intrusión de avionetas en el espacio aéreo ‌cubano.

La ⁠acusación debería ser aprobada primero por un ​gran jurado.

Con información de Reuters