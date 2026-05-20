Kicillof inauguró un nuevo Polo Universitario y defendió la educación pública en Buenos Aires

El gobernador de Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles la inauguración del nuevo Polo Universitario de General Las Heras, donde además entregó netbooks a estudiantes del distrito en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense. La obra demandó una inversión provincial de $237 millones y permitió ampliar las instalaciones del centro universitario ubicado en el casco urbano de la ciudad, donde hasta ahora los estudiantes compartían espacios con la Escuela Técnica N°1.

El nuevo edificio incorpora tres aulas, nuevos accesos y mejores condiciones de cursada para más de mil alumnos y alumnas del distrito. Además, gracias a esta ampliación se sumó la Diplomatura en Tecnologías Agropecuarias de la Universidad Tecnológica Nacional, en el marco del Programa Puentes impulsado por la Provincia.

Durante el acto, Kicillof sostuvo que "el Programa Puentes llegó para dar respuestas a aquellos jóvenes del interior que, pese a querer continuar sus estudios, se encuentran con las barreras de las distancias y los costos de traslado".

“Con este nuevo Polo Universitario estamos garantizando igualdad de oportunidades y apuntando a que miles de pibes y pibas de Las Heras puedan estudiar y desarrollarse evitando el desarraigo”, expresó el mandatario provincial.

El acto contó con la participación del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; el intendente local, Juan Manuel Cerezo; y el dirigente Javier Osuna, junto a funcionarios provinciales, intendentes de la región y autoridades educativas.

Críticas al ajuste nacional en universidades

En otro tramo de su discurso, el Gobernador cuestionó las políticas educativas del presidente Javier Milei y aseguró que actualmente “está en disputa” el futuro de la universidad pública argentina. "Cada inversión en educación ahora vale mucho más, porque no solo no contamos con el apoyo del Gobierno nacional, sino que directamente vinieron a terminar con una verdadera tradición argentina: que todos y todas puedan estudiar en la universidad de manera gratuita", afirmó.

Además, advirtió que el Ejecutivo nacional "recorta presupuestos, paraliza obras de infraestructura y ataca a docentes e investigadores", al tiempo que sostuvo que la educación superior constituye una herramienta clave para el desarrollo científico y tecnológico del país.

Por su parte, Bianco destacó el alcance territorial del Programa Puentes y remarcó que ya se inauguraron 52 sedes universitarias en distintos municipios bonaerenses, lo que permite que más de 15 mil estudiantes del interior puedan acceder a carreras universitarias cerca de sus hogares. “A pesar de todas las dificultades, en la Provincia seguimos fortaleciendo la universidad pública porque estamos convencidos de que allí se juega el futuro del país”, sostuvo el funcionario.

Entrega de netbooks y respaldo a la educación pública

En el marco de la jornada, Kicillof también entregó 23 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de escuelas secundarias y de educación especial del distrito. El intendente Cerezo señaló que el nuevo Polo Universitario "es el resultado de un Estado presente y comprometido con la educación pública”, mientras que Javier Osuna remarcó que el nuevo edificio “permite que muchos jóvenes puedan construir su futuro sin abandonar su lugar de origen".

Finalmente, Kicillof aseguró que “la universidad pública no solo representa progreso individual, sino también una herramienta fundamental para construir una sociedad más justa”, y concluyó: "Con cada centro universitario que inauguramos estamos defendiendo derechos y apostando al desarrollo de la Provincia".