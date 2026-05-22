Entradas para Stray Kids en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Hipódromo de San Isidro

Stray Kids llega por primera vez a Argentina. (Crédito de foto: DF Entertainment)

El k-pop vivirá uno de los hitos más importantes de su historia en Argentina. Stray Kids, la influyente boyband surcoreana que revoluciona la escena musical global, confirmó oficialmente su primera visita al país. El debut de la agrupación en suelo porteño se concretará el próximo 14 de septiembre de 2026 en el Hipódromo de San Isidro. El anuncio generó una enorme repercusión entre sus millones de seguidores locales, quienes venían impulsando intensas campañas en redes sociales y medios de comunicación para lograr que el grupo incluyera al país en sus recorridos internacionales.

Entradas e información de la llegada de "Stray Kids"

La preventa y venta general de tickets comenzará el próximo 27 de mayo a partir de las 10:00 horas. Las entradas podrán adquirirse con cualquier medio de pago y la plataforma habilitada para la compra es la web oficial de AllAccess. El espectáculo contará con la producción de DF Entertainment. Aunque los precios específicos de cada sector se detallarán al abrirse la boletería virtual, se espera una demanda total por parte de STAY, el apasionado fandom local de la banda.

Su presentación en Buenos Aires formará parte de un segmento especial de espectáculos denominado “STRAYCITY”. Una propuesta conceptual diseñada como un espacio compartido de música, energía y autoexpresión que invita a los fanáticos a experimentar el concierto de una manera libre y dinámica.

Stray Kids en Buenos Aires. (Crédito de foto: DF Entertainment)

Stray Kids en su recorrido por el mundo

En el plano musical, la agrupación conformada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N se destaca por una fuerte identidad creativa. Stray Kids es reconocido por ser un proyecto autoproducido. Su sonido es propio, experimental y sumamente innovador, cosechando más de 31 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Los asistentes al recital podrán disfrutar en vivo de grandes éxitos globales como "God's Menu", considerado por la revista Rolling Stone como una de las mejores canciones de la historia del pop coreano, además de los hits "MANIAC" y "S-Class", canciones que escalaron con fuerza en el prestigioso ranking Billboard Global 200.

La esperada gira latinoamericana comenzará el 9 de septiembre en Bogotá, Colombia, en el Vive Claro Distrito Cultural. Luego viajarán a Brasil para presentarse el 11 de septiembre en el emblemático festival Rock in Rio de Río de Janeiro. Tras su histórico concierto del lunes 14 de septiembre en Argentina, los surcoreanos cerrarán esta etapa del tour el 25 de septiembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.