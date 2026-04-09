BTS inicia su gran gira mundial en Corea del Sur

FOTO DE ARCHIVO: El grupo de K-pop BTS actúa durante el concierto ‘BTS The Comeback Live Arirang’ en el centro de Seúl, Corea del Sur

​El supergrupo de k-pop BTS inicia este jueves su gira mundial de conciertos en ‌la ciudad surcoreana ‌de Goyang, después de que el sencillo tras su regreso encabezara las listas de éxitos en todo el mundo.

La gira mundial "ARIRANG" de BTS comienza oficialmente con tres noches en Goyang, los días 9, 11 y 12 de ​abril, y recorrerá ⁠34 ciudades de todo el mundo, lo ‌que supone un nuevo récord de ⁠fechas para un artista ⁠de k-pop.

Las entradas para los conciertos inaugurales en Goyang se agotaron en la preventa para las tres ⁠noches, y las entradas para los ​conciertos en Corea del Sur, ‌Norteamérica y Europa se agotaron ‌a las pocas horas de la preventa ⁠y la venta general, según la agencia de representación de BTS.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El grupo se tomó un descanso en 2022 y los siete miembros ​completaron ‌el servicio militar obligatorio en Corea del Sur a mediados de 2025, antes de reunirse para grabar su quinto álbum de estudio, "ARIRANG".

El álbum, publicado en marzo, ⁠encabezó la lista Billboard 200 durante dos semanas, algo inédito para un grupo o artista de k-pop. El primer sencillo, "Swim", debutó en el número 1 de la lista Hot 100 de Billboard, antes de caer al número 2 en su segunda ‌semana.

Según los analistas, la gira de conciertos, que contará con un diseño de escenario circular de 360 grados, se espera que genere unos cuantiosos ingresos, con algunas estimaciones que apuntan a unos ‌ingresos totales de la gira de hasta 2,7 billones de wones (1.810 millones de dólares), sin incluir el ‌gasto de ⁠los fans fuera de los conciertos cuando visitan las ciudades para asistir ​al espectáculo.

Con información de Reuters