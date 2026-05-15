No es un color clásico, pero combina con todo: el color de uñas protagonista de este otoño-invierno 2026.

Hay un color de uñas muy original y distintivo que va a ser tendencia este otoño-invierno 2026. Es ideal para las que buscan colores fuera de lo común pero que sean fáciles de combinar con cualquier prenda.

Uno de los mayores problemas que surge a la hora de elegir de qué color pintarse las uñas es el tema de los colores en la ropa. Por ejemplo, unas uñas naranjas pueden ser difíciles de combinar con prendas de otros colores muy diferentes.

En cambio, el verde oliva, el color de uñas en tendencia para este otoño-invierno 2026, tiene todo lo que se busca: es un tono muy original para pintarse las uñas, pero al mismo tiempo combina perfectamente con todos los colores neutros.

Verde oliva: las ventajas de este color para las uñas

El verde oliva va muy bien con marrón y beige especialmente, pero también con negro, gris, crudo y blanco. Además, también es compatible con otros tonos como bordó, azul marino o violeta oscuro.

Además de ser fácil de combinar, tiene algo que lo hace destacar sin ser un color llamativo. No es estridente, pero tampoco pasa desapercibido. Eso lo vuelve una opción interesante para salir de los clásicos sin arriesgar demasiado.

En qué formato llevarlas

También es un color que queda bien en cualquier formato. Puede usarse en versión bien clásica, con esmalte cremoso y brillo, o en acabados más modernos como mate. Incluso se presta para nail art simple, como detalles en dorado o combinaciones con tonos nude.

Otra ventaja es que funciona tanto en uñas cortas como largas, se adapta bastante bien a cualquier estilo. Para las que no quieren ir por un esmaltado completo, se puede sumar de forma más sutil. Por ejemplo, en una sola uña, en francesitas o combinado con colores neutros.