El accesorio en tendencia que las rusas de TikTok pusieron de moda para este otoño-invierno 2026.

Abrigado, elegante y original: el accesorio que las rusas pusieron en tendencia para este otoño-invierno 2026.

Hay un accesorio que ya es protagonista del street-style europeo y que va a brillar este otoño-invierno 2026 a nivel global. Ahora que llega el frío, es clave agregar accesorios que potencien tu look, al mismo tiempo que te protegen del frío.

Se trata del gorro peludo al estilo ruso, un clásico en Rusia y Europa del Este que muchas chicas rusas creadoras de contenido en TikTok impusieron. Poco a poco se extendió por todo el mundo, y al día de hoy, tanto TikTok como Pinterest están llenas de outfits con este accesorio.

"No solo te abrigan, sino que hacen que un look básico se vea completamente elevado y trendy. Podés tener puesto un jean y una remera, pero te clavás esto y ya tenés toda la onda", explica la creadora de contenido de la cuenta de TikTok Charo Store.

Gorro ruso: por qué es tendencia este otoño-invierno 2026

Esta temporada invernal, hay una búsqueda muy clara por looks de invierno que no sean aburridos, donde el abrigo y los accesorios pasan a tener un rol protagonista. El foco está puesto en esos detalles que levantan todo el look.

El gorro ruso tiene mucha presencia, suma textura y hace que incluso el outfit más básico se vea más pensado. Además, hay una fuerte influencia del street-style europeo.

Gorro ruso en tendencia para este otoño-invierno 2026.

En ciudades como Copenhague, San Petersburgo, Moscú y París, en las que las temperaturas son muy bajas durante el otoño y el invierno, este tipo de accesorios son muy funcionales. Poco a poco, TikTok y Pinterest se fueron llenando de videos de chicas europeas, especialmente rusas, mostrando sus looks invernales.

La historia de este accesorio

El gorro ruso surgió en regiones de Rusia y Europa del Este, donde las temperaturas extremas obligaban a usar prendas que protegieran bien del frío. Su diseño está pensado para mantener el calor, especialmente en la cabeza y las orejas.

Este tipo de gorro, conocido como ushanka, también fue utilizado por soldados, especialmente en el ejército ruso y soviético. Su estructura lo hacía ideal para soportar condiciones climáticas muy duras. Con el tiempo, ese formato se volvió muy reconocible y empezó a asociarse con una identidad cultural muy marcada.