El bolso east-west volverá a imponerse entre las tendencias del 2026.

Después de años en los que las minibags dominaron outfits, pasarelas y redes sociales, una nueva protagonista llega para reclamar su lugar en el guardarropas. Se trata del bolso east-west. Alargado, elegante y con un irresistible guiño retro, este accesorio se perfila como la gran tendencia del verano 2026 y ya empezó a copar los feeds de las influencers más cancheras en Instagram y TikTok.



El nombre significa “de este a oeste”. Se trata de un diseño horizontal, de líneas firmes y estructura rígida, reconocible por su formato alargado y sus asas finitas ubicadas en el centro. Se lleva cómodamente al hombro y tiene mayor espacio.

Cómo el bolso east-west se convirtió en una tendencia global

Aunque hoy desfila en las colecciones de Prada, Chloé, Lemaire, Alaïa y Miu Miu, su origen se remonta a los años 50, cuando las carteras rígidas y estilizadas eran símbolo de sofisticación. Esa estética vuelve aggiornada, con un espíritu más relajado, moderno y alineado con el regreso de lo clásico que ya se ve en otras tendencias como las ballerinas y las faldas largas.

El bolso east-west volverá a imponerse entre las tendencias del 2026.

Si el bolso baguette marcó las noches noventeras, eles su evolución natural para 2025 y 2026. Más estructurado, más funcional y con ese aire chic que transforma cualquier look simple en uno pensado y sofisticado. Su versatilidad es su mayor fortaleza: combina con jeans, vestidos, trajes y hasta joggers, convirtiéndose en el toque final que eleva cualquier conjunto.