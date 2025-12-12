La Casa Blanca salió en defensa de Trump por las fotos con Epstein: "Narrativa falsa"

Una de las imágenes de Trump con menores de edad que aparece en las 19 fotos que publicaron los demócratas este viernes.

Ante las imágenes del escándalo Epstein que publicaron este viernes los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes estadounidense, la Casa Blanca salió a contestar rápidamente y acusaron a la bancada opositora de "crear una narrativa falsa" para perjudicar al presidente Donald Trump. Dijeron además que en los documentos recibidos de manera oficial por la comisión no existen irregularidades que comprometan al mandatario en el escándalo.

Después de que el Parlamento estadounidense presionara al presidente Trump a promulgar una ley para que publique todos los archivos correspondientes al tema Epstein, este viernes los legisladores demócratas que integran el Comité de Supervisión de la Cámara baja norteamericana publicaron un paquete de 19 fotos que muestran al republicano, al ex presidente Bill Clinton y al empresario Bill Gates, entre otras figuras, junto al financista fallecido. En ellas se los ve con mujeres y en reuniones privadas con el propio Jeffrey Epstein. Según explicaron, las casi veinte fotos son una ínfima parte de un archivo de 95.000 documentos recibidos por el comité.

Horas más tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo en una declaración oficial que los demócratas de la Cámara de Representantes estaban "publicando selectivamente fotos seleccionadas con redacciones aleatorias para tratar de crear una narrativa falsa". Calificó a la acción como "un engaño demócrata contra el presidente Trump" y defendió al mandatario al afirmar que "la Administración Trump ha hecho más por las víctimas de Epstein que los demócratas han hecho jamás, al pedir repetidamente transparencia, publicar miles de páginas de documentos y solicitar más investigaciones sobre los amigos demócratas de Epstein".

El demócrata Robert García advirtió que hay fotos "más perturbadoras" en el archivo

El congresista de la Cámara de Representantes, Robert García, quien además es miembro del consejo de supervisión de la Cámara, habló en una entrevista con periodistas en las afueras del Parlamento y explicó que "hay fotos aún más perturbadoras" dentro del archivo de 95.000 imágenes en manos del Comité.

"Apenas publicamos una parte hoy. Pero realmente hay imágenes más perturbadoras. Increíblemente perturbadoras", declaró García para el canal MS Now. En otra entrevista, García advirtió que en las demás fotos aparecen otros "hombres ricos y poderosos" junto a Epstein.

La respuesta del trumpismo a la denuncia de García

Mientras tanto, un portavoz republicano del Comité adhirió a las palabras de la Casa Blanca, y le respondió a Robert García al acusar a los demócratas del Comité de "seleccionar fotos a discreción y realizar redacciones selectivas para crear una narrativa falsa sobre el presidente Trump".

"Recibimos más de 95.000 fotos y los demócratas publicaron solo unas pocas. El engaño de los demócratas contra el presidente Trump ha sido completamente desmentido. Nada en los documentos que hemos recibido demuestra ninguna irregularidad. Es vergonzoso que el representante García y los demócratas sigan priorizando la política sobre la justicia para los sobrevivientes", agregó el vocero y representante del sector de Trump en la Cámara baja.

Las imágenes que los demócratas publicaron del archivo de fotos de Epstein